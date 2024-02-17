Где выгоднее покупать доллары – объяснение эксперта

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой прокомментировал возможный ажиотаж на рынке валют. Он также рассказал о том, где в Украине выгоднее всего обменивать валюту.

Об этом рассказал банкир Тарас Лесовой в комментарии "24 Каналу".

Где выгоднее покупать доллары и что будет с курсом

Эксперт подчеркнул, что пока не нужно торопиться и запасаться валютой. По его словам, никаких экономических оснований для стремительного и неконтролируемого изменения курсов нет.

"Однако скажу, что в любой непонятной ситуации (с зародышами ажиотажа) в обменных курсах курс продажи валюты почти в 2 раза превышает курс продажи в комбанках. Соответственно разница между курсами покупки и продажи в обменниках растет до 1 гривны и даже больше", — добавил Лесовой.

Банкир также добавил, если у человека есть реальная, а не "ажиотажная" причина для приобретения валюты, то лучше это делать в коммерческих банках, в которых курс купли-продажи достаточно сбалансирован и без чрезмерного спреда.

Эксперт считает, что курсовые отметки будут то расти, то снижаться, при этом такие изменения будут несущественными: 30 – 50 копеек на наличном рынке.

Курсообразование на наличном рынке будет зависеть главным образом от показателей межбанка с добавлением комиссии. Таким образом, курсовые коридоры могут быть на таком уровне:

На наличном рынке — 37,80 — 39 гривен за доллар.

На межбанке — 37,75 — 38,75 гривны за доллар.

Что еще нужно знать

Напомним, что по состоянию на 17 февраля курс доллара в банках и обменниках снова нестабильный — после внезапного снижения начал активно расти в цене. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс также подорожал.

Мы также сообщали, что в Украине до конца 2024 года будет запущен экспериментальный проект по использованию цифровой гривны (е-гривны). Поучаствовать в пилотном проекте смогут все желающие.