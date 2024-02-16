Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow На ринку перед вихідними чергові коливання долара — які зміни arrow

На ринку перед вихідними чергові коливання долара — які зміни

16 лютого 2024 21:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Курс валют на 17 лютого — як змінився долар перед вихідними
Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Курс долара у банках та обмінниках знову нестабільний — після раптового зниження почав активно зростати у ціні. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс також подорожчав.

Таку інформацію оприлюднили на сайті Центробанку та на порталах з моніторингу.

Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, затверджено такий рівень офіційних курсів іноземних валют:

  • долар — 37,97 грн (+0,03);
  • євро — 40,89 грн (+0,12);
  • злотий — 9,42 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, валюта після різкого просідання знову дорожчає на готівковому ринку. Долар купують за 37,80 грн (+0,02), а продають — за 38,37 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі — 40,70 грн (+0,07), у продажу — 41,51 грн (+0,09).

Зокрема, ПриватБанк підвищив курс у купівлі до 37,80 грн (+0,10), у продажу — до 38,40 грн (+0,10). ОТП Банк купує долар дорожче — за 37,80 грн (+0,10), а продає — за 38,30 грн (+0,10). Ощадбанк не змінював курс у купівлі та продажу. Коштує 37,80 грн та 38,50 грн відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає сайт Minfin, в обмінниках долар та євро знову змінили курс на подорожчання. Долар у купівлі коштує 38,27 грн (+0,27), у продажу — 38,45 грн (+0,30). Євро під час купівлі — 41,35 грн (+0,25), під час продажу — 41,60 35 грн (+0,25).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року запустять експериментальний проєкт із використання цифрової гривні (е-гривні). Взяти участь у пілотному проєкті зможуть всі охочі.

НБУ
курс гривні
курс долара
долар
валюта

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

Актуальне по темі