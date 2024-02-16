Курс валют на 17 лютого — як змінився долар перед вихідними

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна

Курс долара у банках та обмінниках знову нестабільний — після раптового зниження почав активно зростати у ціні. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс також подорожчав.

Таку інформацію оприлюднили на сайті Центробанку та на порталах з моніторингу.

Курс долара, євро та злотого

За даними НБУ, затверджено такий рівень офіційних курсів іноземних валют:

долар — 37,97 грн (+0,03);

євро — 40,89 грн (+0,12);

злотий — 9,42 грн (+0,04).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, валюта після різкого просідання знову дорожчає на готівковому ринку. Долар купують за 37,80 грн (+0,02), а продають — за 38,37 грн (+0,05). Євро коштує у купівлі — 40,70 грн (+0,07), у продажу — 41,51 грн (+0,09).

Зокрема, ПриватБанк підвищив курс у купівлі до 37,80 грн (+0,10), у продажу — до 38,40 грн (+0,10). ОТП Банк купує долар дорожче — за 37,80 грн (+0,10), а продає — за 38,30 грн (+0,10). Ощадбанк не змінював курс у купівлі та продажу. Коштує 37,80 грн та 38,50 грн відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як зазначає сайт Minfin, в обмінниках долар та євро знову змінили курс на подорожчання. Долар у купівлі коштує 38,27 грн (+0,27), у продажу — 38,45 грн (+0,30). Євро під час купівлі — 41,35 грн (+0,25), під час продажу — 41,60 35 грн (+0,25).

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Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року запустять експериментальний проєкт із використання цифрової гривні (е-гривні). Взяти участь у пілотному проєкті зможуть всі охочі.