Курс валют на 15 лютого — долар прямує угору в банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських банках продовжив зростання, а в обмінниках знову пішов на спад. Згідно з рішенням Національного банку України (НБУ), на четвер, 15 лютого, затверджено дещо вищий офіційний курс.

Такі дані оприлюднено на сайті Нацбанку та порталах з моніторингу.

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Курс долара, євро та злотого

За інформацією Центробанку, офіційні курси іноземних валют встановлено на такому рівні:

долар — 38,17 грн (+0,05);

євро — 40,86 грн (-0,26);

злотий — 9,41 грн (-0,10).

Курс валют у банках

За даними профільного сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта надалі дорожчає. Долар коштує тепер у купівлі 37,98 грн (+0,08), у продажу — до 38,52 грн (+0,06). Натомість євровалюта подешевшала, коштує під час купівлі — до 40,79 грн (-0,05), під час продажу — до 41,57 грн (-0,06).

Зокрема, в ОТП Банку долар у купівлі коштує 38,00 грн (+0,25), у продажу — 38,55 грн (+0,10). Правекс банк підняв курс у купівлі до 38,10 грн (+0,20), у продажу — до 38,50 грн (+0,15). Державний Sense Bank підвищив курс у купівлі до 38,05 грн (+0,10), у продажу — до 38,50 грн (+0,10).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Моніторинговий портал Minfin повідомляє, що в обмінних пунктах долар та євро знизилися у вартості. Долар у купівлі коштує тепер 38,20 грн (-0,10), у продажу — 38,35 грн (-0,05). Євровалюта у купівлі — 41,30 грн (-0,15), у продажу — 41,50 грн (-0,15).

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Нагадаємо, аналітики прогнозують дещо нижчий середньорічний курс американської валюти у 2024 році за очікування Міжнародного валютного фонду та Кабінету міністрів. Проте ситуація залишається хиткою через загрози, які несе війна в країні.