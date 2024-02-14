Курс валют на 15 февраля — доллар идет вверх в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских банках продолжил рост, а в обменниках снова пошел на убыль. Согласно решению Национального банка Украины (НБУ), на четверг, 15 февраля, утвержден несколько более высокий официальный курс.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка и порталах по мониторингу.

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По информации Центробанка, официальные курсы иностранных валют установлены на следующем уровне:

доллар — 38,17 грн (+0,05);

евро — 40,86 грн (-0,26);

злотый — 9,41 грн (-0,10).

Курс валют в банках

По данным профильного сайта Kurs, на украинском наличном рынке американская валюта в дальнейшем дорожает. Доллар стоит теперь в покупке 37,98 грн (+0,08), в продаже — до 38,52 грн (+0,06). Евровалюта же подешевела, стоит при покупке — до 40,79 грн (-0,05), при продаже — до 41,57 грн (-0,06).

В частности, в ОТП Банке доллар в покупке стоит 38,00 грн (+0,25), в продаже — 38,55 грн (+0,10). Правэкс банк поднял курс в покупке до 38,10 грн (+0,20), в продаже — до 38,50 грн (+0,15). Государственный Sense Bank повысил курс в покупке до 38,05 грн (+0,10), в продаже — до 38,50 грн (+0,10).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Мониторинговый портал Minfin сообщает, что в обменных пунктах доллар и евро снизились в цене. Доллар в покупке стоит теперь 38,20 грн (-0,10), в продаже — 38,35 грн (-0,05). Евровалюта в покупке — 41,30 грн (-0,15), в продаже — 41,50 грн (-0,15).

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Напомним, аналитики прогнозируют несколько ниже среднегодовой курс американской валюты в 2024 году против ожидания Международного валютного фонда и Кабинета министров. Однако ситуация остается шаткой из-за угроз, которые несет война в стране.