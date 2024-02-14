Курс долара у 2024 році — експерти спрогнозували, чи чекати сюрпризів

Американська валюта. Фото: Unsplush

Аналітики прогнозують дещо нижчий середньорічний курс американської валюти у 2024 році за очікування Міжнародного валютного фонду та Кабінету міністрів. Проте ситуація залишається хиткою через загрози, які несе війна в країні.

Про це розповів керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій.

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Середньорічний курс на найближчі роки

За його словами, Національний банк України (НБУ) не дає курсових прогнозів, проте у своїх макроекономічних розрахунках враховує такий фактор, як вартість гривні щодо долара. З огляду на це, можна зрозуміти, на який курс орієнтується регулятор.

Однак прогноз Нацбанку щодо курсу може виявитися далеким від реальності, оскільки ситуація в країні доволі непрогнозована. Він дав оцінку очікуванням НБУ.

"Як відомо, Нацбанк принципово не коментує майбутній курс долара щодо гривні. Якщо їх дуже наполегливо питати про той курс, та і взагалі курсову політику/тактику, то вони посилаються на принцип "конструктивної невизначеності" (ПКН)" — зазначає він.

Аналітик оцінює нацбанківські прогнози середньорічного курсу долара так:

39,00 грн/дол. — у 2024 році;

41,90 грн/дол. (+7,5% р/р) — у 2025 році;

46,10 грн/дол. (+10,0% р/р) — у 2026 році.

Він зауважив, що оцінка дещо нижча за те, що для України прогнозує Міжнародний валютний фонд (40,9, 44,7 та 47,5, відповідно) та Кабінет міністрів (40,7 у 2024 році).

"Підкреслю, що це все мова йде про середньорічний курс. А от зрозуміти бачення НБУ щодо курсу на кінець року — значно складніше, і тут сильно заважає отой надокучливий ПКН. Через нього тут може бути багато варіантів", — зауважив він.

Експерт наголосив, що зважаючи на те, як Нацбанк бачить монотонне збільшення курсу долара протягом прогнозного періоду, то найімовірнішими такі оцінки на кінець найближчих років: 40,5, а далі +8,0% за рік, та ще +10,0% за рік.

За розрахунками МВФ, середній курс долара до 2027 року досягатиме:

2024 рік — 41,4 грн/долар;

2025 рік — 46,0 грн/долар;

2026 рік — 48,9 грн/долар.

Який зараз курс долара

Нацбанк на 14 лютого підвищив офіційні курси іноземних валют до такого рівня:

долар — 38,12 грн (+0,23);

євро — 41,12 грн (+0,31).

За даними порталу Minfin, в обмінниках валюта також зростає в ціні. Долар у купівлі зріс до 38,30 грн (+0,13), у продажу — 38,42 грн (+0,12). Євровалюта подорожчала у купівлі до 41,45 грн (+0,05), у продажу — до 41,65 грн (+0,18).

Джерело: Мінфін

Нагадаємо, у Національному банку встановили терміни для обміну "заморожених" на рахунках російських та білоруських рублів. Це можна зробити до 31 грудня 2024 року.

Також ми писали про те, що українські банки у січні 2024 року продали населенню рекордний обсяг валюти. Йдеться як про готівкову, так і безготівкову.