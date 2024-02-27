Курс валют в Україні станом на 27 лютого 2024 року — долар припинив своє активне зростання

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в українських фінансових установах та обмінних пунктах у вівторок, 27 лютого, припинив своє активне зростання. У Національному банку України (НБУ) також було затверджено офіційний курс на рівні попереднього дня.

Такі дані оприлюднено на сайті регулятора та моніторингових порталах.

Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку, на вівторок, 27 лютого, затверджені наступні офіційні курси іноземних валют:

долар — 38,33 грн;

євро — 41,59 грн;

злотий — 9,65 грн.

Курс валют у банках

Як повідомляє портал Kurs, на готівковому ринку валюта продовжує дорожчати. Долар купують за 38,58 грн (-0,01), продають — за 38,70 грн. Євро коштує у купівлі — 41,94 (-0,01) грн, у продажу — 42,15 (+0,02) грн.

ПриватБанк трохи підвищив курс долара — у купівлі валюта США становить 38,10 (+0,05) грн, у продажу — 38,70 (+0,05) грн. Райффайзенбанк також змінив курс, але у сторону зниження. Долар тут коштує у купівлі 38,00 (-0,05) грн, у продажу — 38,54 (-0,05) грн. Державний Ощадбанк не змінював курс у купівлі — 38,15 грн, у продажу також без змін — 38,75 грн.

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє портал Minfin, вартість валюти в обмінних пунктах за останні кілька днів дещо змінилася. Долар купують за 38,57 грн (-0,02), продають — за 38,70 грн. Євро — за 41,95 грн (+0,02), продають — 42,15 грн.

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Нагадаємо, що Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток.

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