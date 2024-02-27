Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Банки оновили курс долара — скільки сьогодні коштує валюта в Україні arrow

Банки оновили курс долара — скільки сьогодні коштує валюта в Україні

27 лютого 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют в Україні станом на 27 лютого 2024 року — долар припинив своє активне зростання
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в українських фінансових установах та обмінних пунктах у вівторок, 27 лютого, припинив своє активне зростання. У Національному банку України (НБУ) також було затверджено офіційний курс на рівні попереднього дня.

Такі дані оприлюднено на сайті регулятора та моніторингових порталах.

Курс долара, євро та злотого

За даними Нацбанку, на вівторок, 27 лютого, затверджені наступні офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 38,33 грн;
  • євро — 41,59 грн;
  • злотий — 9,65 грн.

Курс валют у банках

Як повідомляє портал Kurs, на готівковому ринку валюта продовжує дорожчати. Долар купують за 38,58 грн (-0,01), продають — за 38,70 грн. Євро коштує у купівлі — 41,94 (-0,01) грн, у продажу — 42,15 (+0,02) грн.

ПриватБанк трохи підвищив курс долара — у купівлі валюта США становить 38,10 (+0,05) грн, у продажу — 38,70 (+0,05) грн. Райффайзенбанк також змінив курс, але у сторону зниження. Долар тут коштує у купівлі 38,00 (-0,05) грн, у продажу — 38,54 (-0,05) грн. Державний Ощадбанк не змінював курс у купівлі — 38,15 грн, у продажу також без змін — 38,75 грн.

НБУ встановив офіційний курс долара на 27 лютого
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє портал Minfin, вартість валюти в обмінних пунктах за останні кілька днів дещо змінилася. Долар купують за 38,57 грн (-0,02), продають — за 38,70 грн. Євро — за 41,95 грн (+0,02), продають — 42,15 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, що Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином, державні органи отримають доступ до номерів банківських карток.

Ми також писали про те, що клієнти державного "Приватбанку" скаржаться на ненадходження пенсій на картки. За рекомендацією Пенсійного фонду —  збираються подавати до суду.

НБУ
курс валют
курс долара
долар
євро

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

Новина з відео

20:45 Медовик за 20 хвилин на сковороді — без розкачування коржів

Актуальне по темі