Курс валют в Украине по состоянию на 27 февраля 2024 года - доллар прекратил свой активный рост

Банки обновили курс доллара — сколько сегодня стоит валюта в Украине
Курс доллара в украинских финансовых учреждениях и обменных пунктах во вторник, 27 февраля, прекратил свой активный рост. В Национальном банке Украины (НБУ) также был утвержден официальный курс на уровне предыдущего дня.
Такие данные опубликованы на сайте регулятора и мониторинговых порталах.
Курс доллара, евро и злотого
По данным Нацбанка, на вторник, 27 февраля, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:
- доллар — 38,33 грн;
- евро — 41,59 грн;
- злотый — 9,65 грн.
Курс валют в банках
Как сообщает портал Kurs, на наличном рынке валюта продолжает дорожать. Доллар покупают за 38,58 грн (-0,01), продают — за 38,70 грн. Евро стоит в покупке — 41,94 (-0,01) грн, в продаже — 42,15 (+0,02) грн.
ПриватБанк немного повысил курс доллара – в покупке валюта США составляет 38,10 (+0,05) грн, в продаже — 38,70 (+0,05) грн. Райффайзенбанк также сменил курс, но в сторону понижения. Доллар здесь стоит в покупке 38,00 (-0,05) грн, в продаже — 38,54 (-0,05) грн. Государственный Сбербанк не менял курс по покупке — 38,15 грн, в продаже также без изменений — 38,75 грн.
Курс валют в обменниках
Как сообщает портал Minfin, стоимость валюты в обменных пунктах за последние несколько дней несколько изменилась. Доллар покупают за 38,57 грн (-0,02), продают — за 38,70 грн. Евро — за 41,95 грн (+0,02), продают — 42,15 грн.
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Напомним, что Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом, государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.
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