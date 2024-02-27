Курс валют в Украине по состоянию на 27 февраля 2024 года - доллар прекратил свой активный рост

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в украинских финансовых учреждениях и обменных пунктах во вторник, 27 февраля, прекратил свой активный рост. В Национальном банке Украины (НБУ) также был утвержден официальный курс на уровне предыдущего дня.

Такие данные опубликованы на сайте регулятора и мониторинговых порталах.

Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка, на вторник, 27 февраля, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,33 грн;

евро — 41,59 грн;

злотый — 9,65 грн.

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, на наличном рынке валюта продолжает дорожать. Доллар покупают за 38,58 грн (-0,01), продают — за 38,70 грн. Евро стоит в покупке — 41,94 (-0,01) грн, в продаже — 42,15 (+0,02) грн.

ПриватБанк немного повысил курс доллара – в покупке валюта США составляет 38,10 (+0,05) грн, в продаже — 38,70 (+0,05) грн. Райффайзенбанк также сменил курс, но в сторону понижения. Доллар здесь стоит в покупке 38,00 (-0,05) грн, в продаже — 38,54 (-0,05) грн. Государственный Сбербанк не менял курс по покупке — 38,15 грн, в продаже также без изменений — 38,75 грн.

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, стоимость валюты в обменных пунктах за последние несколько дней несколько изменилась. Доллар покупают за 38,57 грн (-0,02), продают — за 38,70 грн. Евро — за 41,95 грн (+0,02), продают — 42,15 грн.

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Напомним, что Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом, государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.

Мы также писали о том, что клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на непоступление пенсий на карточки. По рекомендации Пенсионного фонда собираются подавать в суд.