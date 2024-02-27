Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономист arrow Банки обновили курс доллара — сколько сегодня стоит валюта в Украине arrow

Банки обновили курс доллара — сколько сегодня стоит валюта в Украине

27 февраля 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют в Украине по состоянию на 27 февраля 2024 года - доллар прекратил свой активный рост
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в украинских финансовых учреждениях и обменных пунктах во вторник, 27 февраля, прекратил свой активный рост. В Национальном банке Украины (НБУ) также был утвержден официальный курс на уровне предыдущего дня.

Такие данные опубликованы на сайте регулятора и мониторинговых порталах.

Курс доллара, евро и злотого

По данным Нацбанка, на вторник, 27 февраля, утверждены следующие официальные курсы иностранных валют:

  • доллар — 38,33 грн;
  • евро — 41,59 грн;
  • злотый — 9,65 грн.

Курс валют в банках

Как сообщает портал Kurs, на наличном рынке валюта продолжает дорожать. Доллар покупают за 38,58 грн (-0,01), продают — за 38,70 грн. Евро стоит в покупке — 41,94 (-0,01) грн, в продаже — 42,15 (+0,02) грн.

ПриватБанк немного повысил курс доллара – в покупке валюта США составляет 38,10 (+0,05) грн, в продаже — 38,70 (+0,05) грн. Райффайзенбанк также сменил курс, но в сторону понижения. Доллар здесь стоит в покупке 38,00 (-0,05) грн, в продаже — 38,54 (-0,05) грн. Государственный Сбербанк не менял курс по покупке — 38,15 грн, в продаже также без изменений — 38,75 грн.

НБУ установил официальный курс доллара на 27 февраля
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Как сообщает портал Minfin, стоимость валюты в обменных пунктах за последние несколько дней несколько изменилась. Доллар покупают за 38,57 грн (-0,02), продают — за 38,70 грн. Евро — за 41,95 грн (+0,02), продают — 42,15 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор .

Напомним, что Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом, государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.

Мы также писали о том, что клиенты государственного "ПриватБанка" жалуются на непоступление пенсий на карточки. По рекомендации Пенсионного фонда собираются подавать в суд.

НБУ
курс валют
курс доллара
доллар
евро

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

14 февраля 2024

20:00 Юрист рассказал об ответственности за игнорирование повестки ТЦК из другой области

15 февраля 2024

17:03 У сборной Украины будет новый технический спонсор вместо Joma

Новость с видео

20:45 Медовик за 20 минут на сковороде — без раскатки коржей

Актуальное по теме