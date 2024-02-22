ПриватБанк не нараховує пенсії — ПФУ радить подавати до суду

Відділення ПриватБанку в Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти державного "Приватбанку" скаржаться на ненадходження пенсій на картки. За рекомендацією Пенсійного фонду — збираються подавати до суду.

Про це йдеться на порталі Minfin.

Проблеми з надходженням пенсій у ПриватБанку

Як йдеться у повідомленні однієї з клієнток, Пенсійний фонд перерахував на карту ПриватБанку пенсію, однак на картку гроші не надійшли. Про перерахування коштів свідчить відповідна офіційна довідка, яку видали в ПФУ. На порталі фонду також вказано, що пенсія видана на вказані реквізити банку.

Жінка намагалась з'ясувати, у чому проблема, у ПриватБанку, однак з комунікацією виникла маса негараздів.

"На моїй картці Приватбанку грошей нема, велика проблема з комунікацією з Приватбанком, практично неможливо додзвонитися до "живої людини". У моєму відділені Приватбанку у м. Києві змогли тільки дзвонити у колцентр, що і я дзвонила, та оформити заявку, через мій же Приват24?! Щось більше вони сказали, що зробити не можуть — тобто нічого, що я могла б зробити і сама — додаткових допомоги та сприяння ніяких", — нарікає клієнтка.

У підсумку на офіційну заявку ПриватБанк відповів, що коштів немає з причини відсутності фінансування, тобто не надійшли від Пенсійного фонду, що протирічить офіційній довідці та інформації на порталі ПФУ, де вказано, що пенсія видана на реквізити в ПриватБанку. Окрім того, суму пенсії за лютий фонд врахував у дохід за 2024 рік.

Українка зазначає, що замість того, щоб вирішити відповідне питання, співробітники ПриватБанку розказують вже кілька версій, чому на картці немає коштів.

"Дивним чином вони підтверджують, що гроші нараховані (не зрозуміло, яким чином вони це бачать, якщо грошей нема), але не сплачені (перераховані) ПФУ, ігноруючи те, що за інформацією ПФУ — гроші виплачені і мають бути на картці", — повідомляє вона.

Також розповіла, що в Пенсійному фонді рекомендують звертатися до суду.

"У ПФУ розводять руками і радять звертатися до суду, що я і маю намір зробити як юрист з 25-річним стажем. Якщо найближчим часом моє питання не буде вирішено, я також буду вимагати відшкодування від ПриватБанку за прострочення виплати пенсії на теперішній час вже на вісім днів плюс моральну шкоду. Окрім цього, маю намір поширити інформацію про цей ганебний випадок на всіх можливих інформаційних ресурсах, зокрема телебаченні", — додала клієнта.

Представники банку відреагували на скаргу на сайті, однак порадили перейти в приватні повідомлення для уточнення контактів та детальнішого розгляду ситуації.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, державна фінустанова "ПриватБанк" допоможе українським підприємцям з вчасним поданням податкової звітності. У "Приват24 для бізнесу" з'явилась нова послуга автоматичного заповнення календаря звітів.

Також повідомлялося, що ПриватБанк надав своїм клієнтам можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Діятимуть такі зміни два місяці.