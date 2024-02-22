Держоргани матимуть доступ до номерів банківських карток — що відомо

Чоловік хоче розрахуватися безконтактно. Фото: УНІАН

Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином державні органи отримають доступ до номерів банківських карток.

Про це НБУ повідомив в середу, 21 лютого.

НБУ хоче внести зміни до Правил банківської таємниці

"Зміни пов’язані з необхідністю приведення Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", — пояснили в банку.

Таким чином, у зв’язку з цим передбачається:

розширити перелік інформації, що містить банківську таємницю і розкривається за запитами уповноважених держорганів;

уточнити типи інформації, яка становить банківську таємницю, і яку НБУ може передавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час яких банки мають надавати документи і їх копії, які містять інформацію з банківською таємницею.

Пропозиції та зауваження до змін можна подавати до 3 березня 2024 року.

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