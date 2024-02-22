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Держоргани матимуть доступ до номерів банківських карток — що відомо

22 лютого 2024 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Держоргани матимуть доступ до номерів банківських карток — що відомо
Чоловік хоче розрахуватися безконтактно. Фото: УНІАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Національний банк України пропонує внести зміни до Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Таким чином державні органи отримають доступ до номерів банківських карток.

Про це НБУ повідомив в середу, 21 лютого.

НБУ хоче внести зміни до Правил банківської таємниці

"Зміни пов’язані з необхідністю приведення  Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у відповідність до статей 62, 62.2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та удосконалення порядку розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, Національному банку України", — пояснили в банку.

Таким чином, у зв’язку з цим передбачається: 

  • розширити перелік інформації, що містить банківську таємницю і розкривається за запитами уповноважених держорганів;
  • уточнити типи інформації, яка становить банківську таємницю, і яку НБУ може передавати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;
  • уточнити види перевірок, що здійснює НБУ, під час яких банки мають надавати документи і їх копії, які містять інформацію з банківською таємницею.

Пропозиції та зауваження до змін можна подавати до 3 березня 2024 року.

Нагадаємо, що ПриватБанк надав можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Відомо, доки діятимуть такі зміни.

Також ми повідомляли, що Ощадбанк пропонує нові можливості для клієнтів. Вони стосуються кредитної підтримки громадян. 

НБУ
закон
банки
зміни
банківські карти

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