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Індексація пенсій під питанням — пояснення ПФУ

14 лютого 2024 06:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Індексація пенсій у березні — у ПФУ чекають рішення Кабміну
Жінка похилого віку. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні, попри заяви влади про проведення березневої індексації пенсій у середньому на 13%, у Пенсійному фонді не підтверджують відповідну інформацію. Питання її реалізації досі залишається відкритим.

Про це йдеться у відповіді ПФУ на інформзапит ЗМІ.

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Чи буде індексація пенсій у березні

Журналісти запитали у фонду, чи є в планах індексація пенсійних виплат з 1 березня поточного року, кого зачепить перерахунок, та як саме мають намір підвищити виплати.

У відомства перепитали, адже раніше влада заявляла, що на початку року в України можуть виникнути фінансові труднощі у зв'язку із затримкою надходження фіндопомоги збоку країн-партнерів.

Там нагадали, що відповідно до частини другої статті 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня має проводитися перерахунок пенсій. Він відбувається шляхом підвищення показника середнього розміру заробітної плати в країні, з якої сплачений Єдиний соціальний внесок, та який беруть до уваги для обчислення пенсії.

Водночас, розмір та порядок відповідного підвищення визначається у рамках бюджету ПФУ за рішенням уряду, враховуючи мінімальний розмір збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.

У разі ухвалення урядом відповідного рішення — фахівці фонду зможуть відповісти на питання щодо проведення індексації пенсійних виплат з 1 березня 2024 року, кому саме підвищать виплати та на який відсоток.

"Відповіді на зазначені у листі питання можливо буде надати у разі прийняття урядом відповідного рішення", — повідомили у ПФУ.

Що зараз із пенсіями українців

З початку 2024 року в Україні зросла мінімальна та максимальна пенсії — до 2361 та 23,61 тис. гривень відповідно. Найвища виплата дорівнює десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних осіб.

З 1 квітня мають переглянути розмір виплат працюючим пенсіонерам, з огляду на підвищення розміру мінімальної зарплати до 8 тис. гривень.

Пенсії підвищать також 65-річним громадянам. Вони мають отримувати не менше 40% від "мінімалки".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Кабінет міністрів має намір внести зміни до порядку призначення пенсійних виплат державним службовцям. Такі оновлення продиктовані реформою системи оплати їхньої праці.

Також ми повідомляли, що у Пенсійному фонді розповіли, що деякі громадяни можуть суттєво підвищити розмір пенсій. Зокрема, це можливо у випадку, коли людина вирішить продовжити працювати після 60 років та відмовиться від пенсії.

Кабінет міністрів
виплати
ПФУ
індексація

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