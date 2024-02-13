Пенсії в Україні — два варіанти відчутно збільшити розмір виплат

Громадяни поважного віку. Фото: Unsplush

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, що деякі громадяни можуть суттєво підвищити розмір пенсій. Зокрема, це можливо у випадку, коли людина вирішить продовжити працювати після 60 років та відмовиться від пенсії.

Про це розповіли представники фонду.

Читайте також:

Як відчутно підвищити розмір пенсій

За законодавством, якщо громадянин продовжить надалі працювати після 60 років і отримуватиме пенсію, то це тільки підвищить страховий стаж, однак не додасть коштів.

Проте, якщо він відмовиться від пенсії та залишиться на роботі після 60-ти, то вона зростатиме кожного місяця на 0,75%. У зв'язку з цим за десять років роботи та виходу на пенсію у 70 років розмір щомісячного приросту може становити вже 90%.

Так, якщо пенсія у 60-т становить 5 тис. гривень, то у разі її відкладенні на п'ять років та продовженні працювати людина зможе отримувати після 70 років 9,5 тис. гривень.

Інший варіант підвищити пенсію

Можна також відмовитися від виходу на "заслужений відпочинок" в 60 років, однак не продовжувати працювати. У такому разі щомісяця пенсійна виплата збільшуватиметься на 0,5%.

Якщо пенсійна виплата становить 5 тис. гривень, то за п'ять років, під час виходу в 65 років, людина отримає вже 6,5 тис. гривень, тобто на 1,5 тис. гривень більше.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планується підвищення пенсії у березні 2024 року під час планової індексації. Середній розмір надбавки може становити близько 13%. Деякі пенсіонери отримають надбавки до виплат у сумі 1 тис. гривень.

Також ми повідомляли, що українське законодавство передбачає, що розмір пенсії має визначатися на основі страхового стажу громадянина та рівня заробітної плати, яку отримував. Проте існують варіанти, як збільшити кінцевий розмір виплати.