Индексация пенсий в марте — в ПФУ ждут решения Кабмина

Пожилая женщина. Фото: Freepik

В Украине, несмотря на заявления властей о проведении мартовской индексации пенсий в среднем на 13%, в Пенсионном фонде не подтверждают соответствующую информацию. Вопрос ее реализации до сих пор остается открытым.

Об этом говорится в ответе ПФУ на информ-запрос СМИ.

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Будет ли индексация пенсий в марте

Журналисты спросили у фонда, есть ли в планах индексация пенсионных выплат с 1 марта текущего года, кого коснется перерасчет, и как именно намерены повысить выплаты.

У ведомства переспросили, ведь раньше власти заявляли, что в начале года у Украины могут возникнуть финансовые трудности в связи с задержкой поступления финпомощи со стороны стран-партнеров.

Там напомнили, что в соответствии с частью второй статьи 42 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для обеспечения индексации пенсии ежегодно с 1 марта должен проводиться перерасчет пенсий. Он происходит путем повышения показателя среднего размера заработной платы в стране, с которой уплачен Единый социальный взнос и принимают во внимание для исчисления пенсии.

В то же время размер и порядок соответствующего повышения определяется в рамках бюджета ПФУ по решению правительства, учитывая минимальный размер увеличения, определенного абзацем вторым этой части.

В случае принятия правительством соответствующего решения специалисты фонда смогут ответить на вопрос о проведении индексации пенсионных выплат с 1 марта 2024 года, кому именно повысят выплаты и на какой процент.

"Ответы на указанные в письме вопросы можно будет предоставить в случае принятия правительством соответствующего решения", — сообщили в ПФУ.

Что сейчас с пенсиями украинцев

С начала 2024 года в Украине выросла минимальная и максимальная пенсии — до 2361 и 23,61 тыс. гривен соответственно. Самая высокая выплата равна десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных лиц.

С 1 апреля должны пересмотреть размер выплат работающим пенсионерам, с учетом повышения размера минимальной зарплаты до 8 тыс. гривен.

Пенсии повысят также 65-летним гражданам. Они должны получать не менее 40% от "минималки".

Что еще стоит знать

Напомним, Кабинет Министров намерен внести изменения в порядок назначения пенсионных выплат государственным служащим. Такие обновления продиктованы реформой системы оплаты их труда.

Также мы сообщали, что в Пенсионном фонде рассказали, что некоторые граждане могут значительно повысить размер пенсий. В частности, это возможно, если человек решит продолжить работать после 60 лет и откажется от пенсии.