Комунальні послуги взимку — у містах України прогнозують перебої

Люди біля батареї. Фото: Freepik

Жителям українських міст прогнозують складний зимовий період. Через морози багатоквартирні будинки можуть залишитися без водопостачання та опалення.

Про це розповів керівник спілки споживачів комунпослуг Олег Попенко під час ефіру "Київ24".

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Ситуація з водою та теплом взимку

Експерт зазначив, якщо найближчої зими температура буде триматися на позначці -10 градусів кілька тижнів, то проживання у багатоквартирному будинку буде складним.

За його словами, у разі тривалих морозів є загроза, що багатоповерхівки по кілька тижнів не матимуть ані води, ані опалення.

"Дай бог, щоб погодні умови в Україні були цієї зими такі ж, як і минулого, коли в нас лише два тижні було, і то з перервою, 7-10 градусів морозу. Але якщо ми з вами подивимося на цю ситуацію по-іншому, як це було 8-10 років тому, коли температура трималася -10 градусів протягом двох-трьох тижнів поспіль, то виживання у багатоквартирному будинку буде під великим питанням", — переконаний Олег Попенко.

Підготовка до зими 2024-2025

Раніше енергетики повідомляли, що взимку 2025 року українців можуть чекати тривалі відключення світла. Проте складність ситуації з електроенергією залежатиме від низки чинників, ключовий із яких — чи продовжаться масовані обстріли Росією української енергоструктури.

Водночас в уряді розробили та вже запустили деякі заходи з підвищення рівня енергостійкості громадян та бізнесу. Почнуть надавати:

кредити для громадян під 0%, до 480 тис. грн до десяти років для встановлення сонячних, вітрових установок та систем накопичення електроенергії;

пільгові кредити для малого/середнього бізнесу до 150 млн грн на десять років під 5-7-9% річних для встановлення газової електрогенерації. У прифронтових регіонах відсоткову ставку знизять до 1-5%;

кредити для ОСББ та ЖБК до 5 млн грн, завдяки цьому співвласники житла зможуть встановити сонячні станції та теплові насоси. За програмою "ГрінДІМ" громадянам повернуть 70% витрат на проєкти;

кредити для великого бізнесу до семи років під 14-16% річних.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Києві боржників за житлово-комунальні послуги чекають штрафні санкції. Тим, хто систематично не платить за тепло- та водопостачання, нараховуватимуть пеню.

Також ми писали, що зі встановленням нового тарифу на світло варто пам'ятати, що для деяких категорій передбачені пільги на оплату комунальних послуг. Відомо, які знижки на комуналку мають багатодітні сім'ї.