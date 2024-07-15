Коммунальные услуги зимой - в городах Украины прогнозируют перебои

Люди возле батареи. Фото: Freepik

Жителям украинских городов прогнозируют сложный зимний период. Из-за морозов многоквартирные дома могут остаться без водоснабжения и отопления.

Об этом рассказал руководитель союза потребителей коммунуслуг Олег Попенко во время эфира "Киев24".

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Ситуация с водой и теплом зимой

Эксперт отметил, если в ближайшую зиму температура будет держаться на отметке -10 градусов несколько недель, то проживание в многоквартирном доме будет сложным.

По его словам, в случае продолжительных морозов есть угроза, что многоэтажки по несколько недель не будут иметь ни воды, ни отопления.

"Дай бог, чтобы погодные условия в Украине были этой зимой такие же, как и в прошлом, когда у нас всего две недели было, и то с перерывом, 7-10 градусов мороза. Но если мы с вами посмотрим на эту ситуацию по-другому, как это было 8-10 лет назад, когда температура держалась -10 градусов в течение двух-трех недель подряд, то выживание в многоквартирном доме будет под большим вопросом", — убежден Олег Попенко.

Подготовка к зиме 2024-2025

Ранее энергетики сообщали, что зимой 2025 года украинцев могут ожидать длительные отключения света. Однако сложность ситуации с электроэнергией будет зависеть от ряда факторов, ключевой из которых — продолжатся ли массированные обстрелы Россией украинской энергоструктуры.

В то же время в правительстве разработали и уже запустили некоторые меры по повышению уровня энергостойкости граждан и бизнеса. Начнут предоставлять:

кредиты для граждан под 0%, до 480 тыс. грн до десяти лет для установки солнечных, ветровых установок и систем накопления электроэнергии;

льготные кредиты для малого/среднего бизнеса до 150 млн грн на десять лет под 5-7-9% годовых для установки газовой электрогенерации. В прифронтовых регионах процентную ставку снизят до 1-5%;

кредиты для ОСМД и ЖСК до 5 млн грн, благодаря этому совладельцы жилья смогут установить солнечные станции и тепловые насосы. По программе "ГринДИМ" гражданам возвратят 70% расходов на проекты;

кредиты для крупного бизнеса до семи лет под 14–16% годовых.

Что еще стоит знать

Напомним, в Киеве должников за жилищно-коммунальные услуги ждут штрафные санкции. Тем, кто систематически не платит за тепло- и водоснабжение, будут начислять пеню.

Также мы писали, что при установлении нового тарифа на свет следует помнить, что для некоторых категорий предусмотрены льготы на оплату коммунальных услуг. Известно, какие скидки на коммуналку получают многодетные семьи.