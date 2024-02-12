Навчання в Україні — як отримати ваучер на 29 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні триває реалізація програми посилення конкурентоспроможності громадян на ринку праці. В її рамках ваучери на перенавчання отримали ще понад 1,7 тис. українців з початку 2024 року.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Детальніше про ваучери на навчання

Як нагадують у відомстві, ваучер на навчання — це документ, який надає визначеним категоріям громадян право безоплатно пройти навчання у закладах освіти.

У межах програми, передбачається забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації за однією із 70 професій та спеціальностей із "Переліку професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер".

Розмір ваучерів відрізняється за сумами залежно від обраної професії, проте не може бути вищим за десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Нині це 2,92 тисячі гривень. Якщо ціна виявиться вищою, то громадянин чи роботодавець мають покрити різницю.

Серед найбільш затребуваних спеціальностей і професій, на які видають ваучери:

медсестринство;

кухар;

дошкільна освіта;

медицина;

тракторист;

водій;

екстрений медичний технік;

водій навантажувача.

Як отримати ваучер на навчання

Всі охочі отримати ваучер на навчання мають подати заявки:

дистанційно за посиланням;

особисто, завітавши до найближчого центру зайнятості.

Деталі можна уточнити за посиланням.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні інтерес серед громадян приєднатися до лав Збройних сил через рекрутингові платформи не знижується. На деякі пропозиції роботи припадає по 60 кандидатів на одне місце.

Також ми писали, що в Міністерстві економіки оприлюднили статистику рівня заробітних плат у різних галузях за 2023 рік. Відомо, в яких сферах фіксували максимальну та мінімальну оплату праці.