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Около 29 тыс. грн на обучение — кто уже получил и как оформить ваучер

12 февраля 2024 15:05
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Учеба в Украине — как получить ваучер на 29 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине продолжается реализация программы усиления конкурентоспособности граждан на рынке труда. В ее рамках ваучеры на переобучение получили свыше 1,7 тыс. украинцев с начала 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Подробнее о ваучерах на обучение

Как напоминают в ведомстве, ваучер на обучение — это документ, предоставляющий определенным категориям граждан право безвозмездно пройти обучение в учебных заведениях.

В рамках программы предусматривается обеспечение переподготовки и повышения квалификации по одной из 70 профессий и специальностей из "Перечня профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер".

Размер ваучеров отличается по суммам в зависимости от выбранной профессии, однако не может быть выше десятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Сейчас это 2,92 тысячи гривен. Если цена окажется выше, гражданин или работодатель должны покрыть разницу.

Среди наиболее востребованных специальностей и профессий, на которые выдают ваучеры:

  • медсестринство;
  • повар;
  • дошкольное образование;
  • медицина;
  • тракторист;
  • водитель;
  • экстренный медицинский техник;
  • водитель погрузчика.

Как получить ваучер на обучение

Все желающие получить ваучер на обучение должны подать заявки:

  • дистанционно по ссылке;
  • лично, посетив ближайший центр занятости.

Детали можно уточнить по ссылке.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине интерес среди граждан присоединиться к рядам Вооруженных сил через рекрутинговые платформы не снижается. На некоторые предложения приходится по 60 кандидатов на одно место.

Также мы писали, что в Министерстве экономики обнародовали статистику уровня заработных плат в разных отраслях за 2023 год. Известно, в каких областях фиксировали максимальную и минимальную оплату труда.

работа
учеба
деньги
Минреинтеграции
рынок труда
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