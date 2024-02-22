Борги за послуги ЖКГ — яке максимальне покарання загрожує українцям

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським споживачам житлово-комунальних послуг, які мають заборгованість з оплати рахунків, загрожують серйозні проблеми. Ситуація не завершиться простим позбавленням послуг, за судовим рішенням, на майно боржника можуть накладати суттєві обмеження.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, пише Finance.ua.

Які обмеження загрожують споживачам за борги

З січня в Україні скасували заборону на відключення боржникам електроенергії, природного газу та водопостачання. У зв'язку з цим почалося масове позбавлення клієнтів доступу до послуг у розпал війни.

Проте проігноровані рахунки у платіжках можуть принести значно більше проблем, ніж просто вимкнення світла чи газу. Постачальникам потрібна сплата боргу, тому мають право подавати до суду, вердикт якого може суттєво ускладнити життя українцям.

При цьому стягнути заборгованість можуть шляхом спрощеного судового провадження, коли споживача навіть не повідомлять та не запросять на засідання, а про рішення про стягнення грошей дізнається в останню чергу.

Після отримання рішення суду постачальники можуть звертатися до виконавчої служби, яка має право:

накладати арешт на майно боржників;

просити банки накладати арешт на банківські рахунки;

списувати гроші для погашення заборгованості.

До всього — відповідні обмеження можуть накладати навіть на пенсіонерів, проте там є певні обмеження залежно від достатку громадянина.

Відомості про борги за комунальні послуги також передають до Бюро кредитних історій. Після цього буде важче, наприклад, отримати кредит.

У разі, якщо борг більший за 142 тис. гривень, то виконавець за рішенням суду має право забрати квартиру, будинок чи земельну ділянку.

Скільки українці заборгували за комуналку

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури зазначають, що за останні два роки сума боргу населення за спожиті послуги ЖКГ, а це послуги з постачання теплової енергії, гарячої води, централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами, зросла на 9,2 млрд грн (27%).

"Особливе занепокоєння викликає ситуація з приростом заборгованості за комунальні послуги у період воєнного стану в регіонах, де не ведуться бойові дії", — наголосили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Джерело: Мінрозвитку громад

Зокрема, такий приріст боргу за комунальні послуги з початку воєнного стану в країні у деяких регіонах:

Волинська область — 82,8 млн гривень (31%);

Тернопільська область — 74,5 млн гривень (32,6%);

Івано-Франківська область — 55,8 млн гривень (16,2%),

Закарпатська область — 36,8 млн гривень (23,5%).

Джерело: Мінрозвитку громад

Що ще варто знати

Нагадаємо, у 2024 році у різних регіонах України постачальники електроенергії припинили надавати послугу тисячам споживачів. Йдеться про тих, хто накопичив велику заборгованість з оплати рахунків.

Раніше ми писали, що борги Одеси за теплопостачання становлять понад один мільярд гривень. Частина мешканців міста вже фігурує у судових процесах.