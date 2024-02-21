Комунальні борги — кому з українців дозволили не платити

Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні, згідно з рішенням уряду, громадянам з лютого 2024 року припиняють надання житлово-комунальних послуг за заборгованість, яку накопичили під час війни. Водночас, частині українців спишуть борги.

Це прописано у постанові Кабінету Міністрів №1405.

Повернення покарання за комунальні борги

З початку повномасштабного вторгнення уряд запровадив мораторій на відключення постачання комунальних послуг за заборгованість.

Деякі українські родини дійсно не мали можливості повноцінно платити за комунальні послуги, хтось втратив житло, хтось виїхав за кордон, а дехто просто не платив, у результаті накопичились багатомільярдні борги. З огляду на це, уряд був змушений скасувати заборону на покарання боржників у вигляді відключення послуг ЖКГ, ухваливши постанову від 29 січня 2023 року №1405 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо оплати житлово-комунальних послуг".

Проте в українському законодавстві немає визначеної суми боргу, через яку відключатимуть послуги. Очікується, що постачальники не припинятимуть надання послуг тим споживачам, у кого сума боргу за нижча від половини прожиткового мінімуму.

Також, згідно з постановою, мораторій на відключення комуналки залишили тільки для окупованих територій, а також районів, де тривають бойові дії. Тобто частину громадян звільнять від тягаря комунального боргу.

Кому з українців пробачать заборгованість

Зокрема, заборона на стягнення боргу торкнеться жителів Херсонської громади. Йдеться про комунальну заборгованість, яку накопичили громадяни у період тимчасової окупації міста, з 2 березня по 11 листопада 2022 року. Борги за цей час повністю спишуть.

Водночас, тим громадянам, які платили за житлово-комунальні послуги навіть під час окупації, повернуть сплачені гроші. Суми зарахують як переплату на майбутні періоди оплати.

За словами начальника Херсонської МВА Романа Мрочка, вже є відповідне рішення влади про списання заборгованості за період окупації. Проте борги, які виникли в інший період, треба оплатити. Навіть якщо йдеться про жителів районів, де тривають активні бойові дії.

"З моменту деокупації оплата комунальних послуг та борги за нею не скасовуються, навіть у зоні активних бойових дій, до якої зараз входить Херсонська громада", — уточнив посадовець.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські споживачі з 1 березня 2024 року платитимуть за електричну енергію 2,64 грн/кВт-год незалежно від обсягу споживання. Попри ажіотаж довкола можливого підвищення тарифу на електрику, вартість залишиться незмінна.

Також ми повідомляли, що тарифи на воду у низці міст можуть зрости з квітня 2024 року. Зокрема, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оприлюднила очікуваний рівень зростання тарифу для столиці України.