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Долги за коммуналку — какое максимальное наказание грозит

22 февраля 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Долги за услуги ЖКХ — какое максимальное наказание грозит украинцам
Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинским потребителям жилищно-коммунальных услуг, имеющим задолженность по оплате счетов, грозят серьезные проблемы. Ситуация не завершится простым лишением услуг, по судебному решению на имущество должника могут накладывать существенные ограничения.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры, пишет Finance.ua.

Какие ограничения грозят потребителям за долги

С января в Украине отменили запрет на отключение должникам электроэнергии, природного газа и водоснабжения. В связи с этим началось массовое лишение клиентов доступа к услугам в разгар войны.

Однако проигнорированные счета в платежках могут принести гораздо больше проблем, чем просто отключение света или газа. Поставщикам нужна уплата долга, поэтому вправе подавать в суд, вердикт которого может существенно усложнить жизнь украинцам.

При этом взыскать задолженность могут путем упрощенного судебного производства, когда потребителю даже не сообщат и не пригласят на заседание, а решение о взыскании денег узнает в последнюю очередь.

После получения решения суда поставщики могут обращаться в исполнительную службу, имеющую право:

  • накладывать арест на имущество должников;
  • просить банки налагать арест на банковские счета;
  • списывать деньги для погашения задолженности.

Ко всему — соответствующие ограничения могут накладываться даже на пенсионеров, однако там есть определенные ограничения в зависимости от состояния гражданина.

Сведения о долгах за коммунальные услуги также передают в Бюро кредитных историй. После этого будет труднее, к примеру, получить кредит.

В случае если долг больше 142 тыс. гривен, то исполнитель по решению суда имеет право забрать квартиру, дом или земельный участок.

Сколько украинцы задолжали за коммуналку

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры отмечают, что за последние два года сумма долга населения за потребленные услуги ЖКХ, а это услуги по снабжению тепловой энергии, горячей водой, централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, обращению с бытовыми отходами, выросла на 9,2 млрд грн (27%).

"Особую обеспокоенность вызывает ситуация с приростом задолженности за коммунальные услуги в период военного положения в регионах, где не ведутся боевые действия", — подчеркнули в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.

 

долги
Источник: Минразвития общин

В частности, такой прирост долга за коммунальные услуги с начала военного положения в стране в некоторых регионах:

  • Волынская область — 82,8 млн гривен (31%);
  • Тернопольская область — 74,5 млн гривен (32,6%);
  • Ивано-Франковская область — 55,8 млн гривен (16,2%),
  • Закарпатская область — 36,8 млн гривен (23,5%).

 

долг
Источник: Минразвития общин

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году в разных регионах Украины поставщики электроэнергии перестали предоставлять услугу тысячам потребителей. Речь идет о тех, кто накопил большую задолженность по оплате счетов.

Ранее мы писали, что долги Одессы за теплоснабжение составляют более одного миллиарда гривен. Часть жителей города уже фигурируют в судебных процессах.

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ЖКХ
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