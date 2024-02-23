Тарифи на електроенергію в Україні. ТОП порад як українцям економити електрику

Лампа розжарювання в руках. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Останнім часом в Україні з'явилось багато новин про підвищення тарифів на електроенергію та відключення світла за борги. Українців лякали цінами на світло по 6 гривень за кіловат-годину, а також позбавленням доступу до електроенергії тих, хто за неї не платить. Втім, на щастя, все виявилося не так жахливо, як воно є насправді.

Новини.LIVE розповідають чи будуть зростати тарифи на електроенергію в Україні, а боржникам відключати світло. Також ми нагадаємо, як заощадити на електроенергії та зберегти кошти.

Який сьогодні тариф на електроенергію в Україні

Останні опалювальні сезони видалися складними для українців. Росіяни продовжують обстрілювати енергетичні об'єкти, а в українських містах й досі трапляються блекаути. Втім, влада востаннє підвищувала тарифи на електрику для населення влітку минулого року і запевняє, що найближчим часом ціни на світло для українців не зростатимуть. Наразі тариф на електроенергію для населення становить 2,64 грн (з ПДВ) за 1 кВт-годину.

Щодо можливого підвищення вартості електроенергії до 6 грн (з ПДВ) за 1 кВт-годину, про яке говорили останнім часом, то цього на порядку денному в Міністерстві енергетики немає. Тому й не розглядаються ні потенційні терміни, ні вартість. Про це заявив керівник відомства Герман Галущенко під час національного телемарафону. За його словами, тариф на світло не буде змінюватись як мінімум до 1 травня.

"6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", — підкреслив міністр.

Він додав, що лише у квітні поточного року оцінюватимуть ситуацію, але на цей час відсутні будь-які "проєкти чи розрахунки".

Чи будуть відключати світло боржникам

Якщо тарифи на світло наразі ніхто підвищувати не збирається, то відключати боржникам електроенергію будуть. 29 грудня 2023 року уряд ухвалив постанову №1405, яка скасовує обмеження на відключення електрики за несплату для певних громадян. Ще на початку січня регулюючі органи почали інформувати своїх клієнтів про можливі відключення.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко пояснив, що через значні заборгованості українців уряд погодився на відключення боржників. Цей захід має заохотити споживачів своєчасно сплачувати за комунальні послуги.

Коваленко додав, що встановлено чіткі критерії, засновані як у сумі заборгованості, так і її "віці". Зараз, за словами гендиректора Yasno, кількість кандидатів на відключення перевищує 70 тисяч у Києві та Дніпропетровській області, а загальна сума їхньої заборгованості становить понад 600 млн гривень.

Втім, Сергій Коваленко зауважив, що процес відключення абонента від електроенергії не відбуватиметься раптово. Клієнти регулярно одержують повідомлення про стан свого рахунку, де видно наявність або відсутність заборгованості. Коли буде ухвалено рішення про відключення, власники житла отримають письмове попередження за 10 днів до відключення, а ще за 5 днів отримають повідомлення від оператора системи розподілу.

За словами експерта з питань енергетики Андріана Прокіпа, відключення боржників стосуватиметься лише тих територій, на яких не ведуться бойові дії. Крім того, відключення за борги не буде застосовуватись до споживачів, у яких постраждало житло внаслідок обстрілів чи бойових дій. Експерт зазначив, що відключатимуть тих споживачів, у кого борг старше двох місяців та перевищує 3 тисячі гривень.

Як економити на електроенергії

Для виробництва електроенергії ми використовуємо різні методи, включаючи спалювання вугілля, використання радіоактивного палива та перекриття річищ річок. Ці процеси пов'язані з витратами та негативно впливають на довкілля, що робить отримання електроенергії дорогим і шкідливим для екосистеми. Практично кожна електростанція робить свій внесок у негативний вплив на навколишнє середовище.

Крім того, українські споживачі стикаються з високими витратами на електроенергію, особливо у зимовий період, коли рахунки за споживання енергії значно збільшуються. Це стимулює до економії — що менше споживаємо електроенергії, то менше доводиться платити.

Освітлення, побутова техніка та електроніка значно підвищують рівень комфорту у нашому повсякденному житті. Проте виробництво необхідної їм електрики тягне за собою значні витрати природних ресурсів. І це стосується не лише природних ресурсів — недостатня увага до енергоощадження зрештою відбивається на наших витратах.

Наприклад, для живлення телевізора, що працює 5-6 годин на день, щомісяця потрібно близько 40 кіловат-годин електроенергії (105,60 грн). Чотири лампочки, які горять по 5 годин на день, споживають приблизно 30 кіловат-годин на місяць (79,20 грн). А комп'ютер, який вимкнено, але залишено підключеним до мережі, споживає близько 3 кіловат-годин енергії на місяць (7,92 грн).

Кожен з нас може зробити свій внесок у зниження витрати електроенергії. Ось кілька способів, як можна економити електрику у міській квартирі.

Встановіть багатотарифний лічильник, який враховує витрату електроенергії у різний час доби. Нічні тарифи зазвичай дешевші, тому в цей час варто використовувати енергомісткі прилади, такі як пральні та посудомийні машини. Замініть звичайні лампи розжарювання на енергозберігаючі світлодіодні. Вони працюють набагато довше та споживають значно менше електроенергії. При виході з кімнати обов'язково вимикайте світло. Вимикайте побутові прилади та зарядні пристрої з розеток, якщо не користуєтеся ними. Особливо це стосується пристроїв, що споживають багато енергії, таких як електроплити, кухонні комбайни та бойлери. Всі пристрої, залишені підключеними до мережі, споживатимуть електроенергію, навіть якщо вони не використовуються. При купівлі нової побутової техніки зверніть увагу на маркування енергоефективності. Прилади класів A+, A++ та A+++ споживають менше електроенергії, ніж товари класу B. Найменш ефективними вважаються класи C і D. Не ставте холодильник поруч з обігрівачами, плитою або на сонячній стороні, оскільки це змусить його працювати інтенсивніше та споживати більше енергії на охолодження. Якщо холодильник вмикається занадто часто, встановіть менш холодний режим. Регулярно розморожуйте холодильник (якщо це передбачено виробником) і не ставте в нього гарячі каструлі або контейнери з їжею. Позбавтеся зайвих розеток, подовжувачів і трійників, оскільки вони збільшують опір в електричному ланцюзі, що призводить до зайвої витрати енергії. Також намагайтеся витягувати зарядні пристрої з розеток, коли вони не використовуються. Регулярно мийте люстри та плафони, оскільки пил знижує яскравість освітлення, змушуючи вас вмикати додаткові джерела світла. Під час читання, наприклад, краще використовувати настільні лампи замість верхнього освітлення. Пофарбуйте стіни світлими кольорами або поклейте шпалери світлих відтінків. Гладка біла поверхня відбиває світло значно краще, ніж темна, що дозволяє використовувати менш яскраві лампочки та економити електроенергію. Якщо можливо, встановіть металопластикові вікна, які більш ефективно утримують тепло в приміщенні та не пропускають холоду з вулиці, на відміну від дерев'яних. Практикуйте цифровий детокс, наприклад, проводіть хоча б один день на тиждень без використання телевізора, ноутбука чи смартфона.

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