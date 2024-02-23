Тарифы на электроэнергию в Украине. ТОП советов как украинцам экономить электричество

Лампа накаливания в руках. Фото: Google

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время в Украине появилось много новостей о повышении тарифов на электроэнергию и отключении света за долги. Украинцев пугали ценами на свет по 6 гривен за киловатт-час, а также лишением доступа к электроэнергии тех, кто за нее не платит. Впрочем, к счастью, все оказалось не так ужасно, как оно есть на самом деле.

Новини.LIVE рассказывают, будут ли расти тарифы на электроэнергию в Украине, а должникам отключать свет. Также мы напомним, как сэкономить на электроэнергии и сохранить средства.

Какой сегодня тариф на электроэнергию в Украине

Последние отопительные сезоны оказались сложными для украинцев. Россияне продолжают обстреливать энергетические объекты, а в украинских городах до сих пор случаются блэкауты. Впрочем, власти последний раз повышали тарифы на электричество для населения летом прошлого года и уверяют, что в ближайшее время цены на свет для украинцев не будут расти. В настоящее время тариф на электроэнергию для населения составляет 2,64 грн (с НДС) за 1 кВт-час.

Что касается возможного повышения стоимости электроэнергии до 6 грн (с НДС) за 1 кВт-час, о котором говорили в последнее время, то этого в повестке дня в Министерстве энергетики нет. Потому и не рассматриваются ни потенциальные сроки, ни стоимость. Об этом заявил руководитель ведомства Герман Галущенко в ходе национального телемарафона. По его словам, тариф на свет не будет меняться как минимум до 1 мая.

"6 грн за киловатт точно не будет. Это просто какой-то вброс. Он ничем не обоснован. До конца отопительного сезона тариф не изменится, потому что есть постановление, которое действует до 1 мая", — подчеркнул министр.

Он добавил, что только в апреле текущего года будут оценивать ситуацию, но в настоящее время отсутствуют какие-либо "проекты или расчеты".

Будут ли отключать свет должникам

Если тарифы на свет пока никто не будет повышать, то отключать должникам электроэнергию будут. 29 декабря 2023 года правительство приняло постановление №1405, которое отменяет ограничения на отключение электричества за неуплату для определенных граждан. Еще в начале января регулирующие органы начали информировать своих клиентов о возможных отключениях.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко объяснил, что из-за значительных задолженностей украинцев правительство согласилось на отключение должников. Эта мера должна поощрить потребителей своевременно оплачивать коммунальные услуги.

Коваленко добавил, что установлены четкие критерии, основанные как в сумме задолженности, так и ее "возрасте". Сейчас, по словам гендиректора Yasno, количество кандидатов на отключение превышает 70 тысяч в Киеве и Днепропетровской области, а общая сумма их задолженности составляет более 600 млн гривен.

Впрочем, Сергей Коваленко отметил, что процесс отключения абонента от электроэнергии не будет происходить внезапно. Клиенты регулярно получают уведомления о состоянии своего счета, где видно наличие или отсутствие задолженности. Когда будет принято решение об отключении, владельцы жилья получат письменное предупреждение за 10 дней до отключения, а еще через 5 дней получат уведомление от оператора системы распределения.

По словам эксперта по вопросам энергетики Андриана Прокипа, отключение должников будет касаться только тех территорий, на которых не ведутся боевые действия. Кроме того, отключения за долги не будут применяться к потребителям, у которых пострадало жилье в результате обстрелов или боевых действий. Эксперт отметил, что будут отключать тех потребителей, у кого долг старше двух месяцев и превышает 3 тысячи гривен.

Как экономить на электроэнергии

Для производства электроэнергии мы используем разные методы, включая сжигание угля, использование радиоактивного топлива и перекрытие русел рек. Эти процессы связаны с затратами и негативно влияют на окружающую среду, что делает получение электроэнергии дорогостоящим и вредным для экосистемы. Практически каждая электростанция вносит свой вклад в негативное влияние на окружающую среду.

Кроме того, украинские потребители сталкиваются с высокими затратами на электроэнергию, особенно в зимний период, когда счета за потребление энергии значительно увеличиваются. Это стимулирует к экономии — чем меньше потребляем электроэнергии, тем меньше приходится платить.

Освещение, бытовая техника и электроника значительно повышают уровень комфорта в нашей повседневной жизни. Однако производство необходимого электричества влечет за собой значительные затраты природных ресурсов. И это касается не только природных ресурсов — недостаточное внимание к энергосбережению в конечном счете отражается на наших расходах.

К примеру, для питания телевизора, работающего 5-6 часов в день, ежемесячно требуется около 40 киловатт-часов электроэнергии (105,60 грн). Четыре лампочки, горящие по 5 часов в день, потребляют примерно 30 киловатт-часов в месяц (79,20 грн). А выключенный, но оставленный подключенным к сети компьютер потребляет около 3 киловатт-часов энергии в месяц (7,92 грн).

Каждый из нас может внести свой вклад в снижение расхода электроэнергии. Вот несколько способов, как можно экономить электричество в городской квартире.

Установите многотарифный счетчик, учитывающий расход электроэнергии в разное время суток. Ночные тарифы обычно дешевле, поэтому в настоящее время следует использовать энергоемкие приборы, такие как стиральные и посудомоечные машины. Замените обычные лампы накаливания на энергосберегающие светодиодные лампы. Они работают гораздо дольше и потребляют гораздо меньше электроэнергии. При выходе из комнаты обязательно выключайте свет. Выключайте бытовые приборы и зарядные устройства из розеток, если не пользуетесь ими. Особенно это касается устройств, потребляющих много энергии, таких как электроплиты, кухонные комбайны и бойлеры. Все устройства, оставленные подключенными к сети, потребляют электроэнергию, даже если они не используются. При покупке новой бытовой техники обратите внимание на маркировку энергоэффективности. Приборы классов A+, A++ и A+++ потребляют меньше электроэнергии, чем товары класса B. Наименее эффективными считаются классы C и D. Не ставьте холодильник рядом с обогревателями, плитой или на солнечной стороне, поскольку это заставит его работать интенсивнее и потреблять больше энергии на охлаждение. Если холодильник слишком часто включается, установите менее холодный режим. Регулярно размораживайте холодильник (если это предусмотрено изготовителем) и не ставьте в него горячие кастрюли или контейнеры с едой. Избавьтесь от лишних розеток, удлинителей и тройников, поскольку они увеличивают сопротивление в электрической цепи, что приводит к излишнему расходу энергии. Также старайтесь извлекать зарядные устройства из розеток, когда они не используются. Регулярно мойте люстры и плафоны, так как пыль снижает яркость освещения, заставляя вас включать дополнительные источники света. При чтении, например, лучше использовать настольные лампы вместо верхнего освещения. Выкрасьте стены светлыми цветами или поклейте обои светлых оттенков. Гладкая белая поверхность отражает свет гораздо лучше темной, что позволяет использовать менее яркие лампочки и экономить электроэнергию. Если возможно, установите металлопластиковые окна, более эффективно удерживающие тепло в помещении и не пропускающие холод с улицы, в отличие от деревянных. Упражняйте цифровой детокс, например, проводите хотя бы один день в неделю без использования телевизора, ноутбука или смартфона.

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