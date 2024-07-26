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Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

26 липня 2024 13:32
Ксенія Симонова - Редактор
Тарифи на електрику — Зеленський відповів на петицію про скасування нових цін
Український президент В. Зеленський. Фото: president.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Президент Володимир Зеленський дав відповідь на електронну петицію, в якій українці просили скасувати підвищення цін на електроенергію під час війни. Глава держави дав низку розпоряджень.

Про це свідчить інформація на сайті Офісу Президента.

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Йдеться про петицію № 22/227444-еп "Заборонити підвищення цін на електроенергію в Умовах війни", яку розмістив громадянин Роман Парфьонов на порталі Офісу Президента.

У відповіді президент подякував "за активну громадянську позицію", наголосивши на важливості відповідного питання щодо цінового регулювання на ринку електричної енергії, особливо під час війни. Однак зауважив, що це питання має демонструвати баланс між мобілізацією ресурсів для енергозабезпечення та соцзахистом малозабезпечених українців.

Через соціальну значущість відповідного питання, звернувся до очільника уряду з пропозицією її розгляду та забезпечення дотримання конституційних прав та свобод населення.

Глава держави також виступив із пропозицією прискорення запровадження заходів для створення нової децентралізованої генерації електроенергії, покращення інформування громадян про стан справ у паливно-енергетичному комплексі та вжиття заходів для економії енергетичних ресурсів.

Ще Зеленський згадав про програму житлових субсидій з допомоги соціально вразливим категоріям населення у сплаті послуг ЖКГ після зростання ціни на електрику з червня цього року, ПФУ автоматично перерахує розмір цієї допомоги для громадян.

 

петиція тарифи
Петиція. Джерело: сайт ОП

 

Петицію про скасування підвищення цін на електрику в умовах війни автор зареєстрував 3 червня 2024 року. За неї проголосували більш ніж 25 тисяч громадян.

За словами автора петиції, рівень зарплат в країні, особливо в областях, не відповідає вартості нових цін на електроенергію. Держава так і не ввела заборону на мораторій на зростання тарифів до кінця війни.

"Народ України стикається з величезними фінансовими труднощами, а особливо важко доводиться людям пенсійного віку. В таких умовах підвищення тарифів на електроенергію стає непосильним тягарем для більшості громадян", — наголосив громадянин у петиції.

Як відомо, уряд підвищив тарифи на електроенергію з 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт з 1 червня 2024 року. Необхідність підвищення цін пояснили у Міненерго потребою у додаткових коштах після російських атак енергетичні об'єкти.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні значно зросли тарифи на комунальні послуги. За період з травня 2023 року до травня 2024 року вони підвищились на 18,6%. Зокрема, ціни на електроенергію зросли на 63,6%, тоді як вартість деяких інших послуг залишилася незмінною.

Також ми писали, що у серпні 2024 року громадяни отримають нові платіжки за житлово-комунальні послуги. Відомо, за що доведеться платити більше.

Володимир Зеленський тарифи комунальні послуги ЖКГ електроенергія петиція

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