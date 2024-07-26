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Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

26 июля 2024 13:32
Ксения Симонова - Редактор
Тарифы на электричество — Зеленский ответил на петицию об отмене новых цен
Украинский президент В. Зеленский. Фото: president.gov.ua
Ксения Симонова - Редактор

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, в которой украинцы просили отменить повышение цен на электроэнергию во время войны. Глава государства дал ряд распоряжений.

Об этом свидетельствует информация на сайте Офиса Президента.

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Речь идет о петиции № 22/227444-эп "Запретить повышение цен на электроэнергию в Условиях войны", которую разместил гражданин Роман Парфенов на портале Офиса Президента.

В ответ президент поблагодарил "за активную гражданскую позицию", отметив важность соответствующего вопроса относительно ценового регулирования на рынке электрической энергии, особенно во время войны. Однако отметил, что этот вопрос должен демонстрировать баланс между мобилизацией ресурсов для энергообеспечения и соцзащитой малоимущих украинцев.

Из-за социальной значимости соответствующего вопроса обратился к главе правительства с предложением ее рассмотрения и обеспечения соблюдения конституционных прав и свобод населения.

Глава государства также выступил с предложением ускорения введения мер по созданию новой децентрализованной генерации электроэнергии, улучшению информирования граждан о положении дел в топливно-энергетическом комплексе и принятии мер по экономии энергетических ресурсов.

Еще Зеленский упомянул о программе жилищных субсидий помощи социально уязвимым категориям населения в оплате услуг ЖКХ после роста цен на электричество с июня этого года, ПФУ автоматически пересчитает размер этого пособия для граждан.

 

петиция тарифы
Петиция. Источник: сайт ОП

 

Петицию об отмене повышения цен на электричество в условиях войны автор зарегистрировал 3 июня 2024 года. За нее проголосовали более 25 тысяч граждан.

По словам автора петиции, уровень зарплат в стране, особенно в областях, не соответствует стоимости электроэнергии. Государство так и не ввело запрет на мораторий на рост тарифов до конца войны.

"Народ Украины сталкивается с огромными финансовыми трудностями, а особенно тяжело приходится людям пенсионного возраста. В таких условиях повышение тарифов на электроэнергию становится непосильным бременем для большинства граждан", — подчеркнул гражданин в петиции.

Как известно, правительство повысило тарифы на электроэнергию с 2,64 грн/кВт до 4,32 грн/кВт с 1 июня 2024 года. Необходимость повышения цен объяснили в Минэнерго нуждой в дополнительных средствах после российских атак по энергетических объектах.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине значительно выросли тарифы на коммунальные услуги. За период с мая 2023 года по май 2024 года они повысились на 18,6%. В частности, цены на электроэнергию выросли на 63,6%, тогда как стоимость других услуг осталась неизменной.

Также мы писали, что в августе 2024 года граждане получат новые платежки за жилищно-коммунальные услуги. Известно, за что придется платить больше.

Владимир Зеленский тарифы коммунальные услуги ЖКХ электроэнергия петиция

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