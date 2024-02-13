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Депозити у гривні в Україні різко скоротилися — у Раді дали пояснення

13 лютого 2024 09:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Депозити у гривні — у січні українці почали масово забирати вклади
Банківська каса. Фото: УНІАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У січні 2024 року українці почали масово забирати банківські гривневі вклади. У Верховній Раді пояснили, з чим пов'язаний помітний відплив депозитів.

Про такі деталі розповів очільник Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Відплив депозитів у гривні у 2024 році

За даними Національного банку, у січні портфель кредитів резидентів у нацвалюті фактично не змінився: додав +0,2% (1,4 млрд гривень) до 727,8 млрд гривень. Водночас, гривневі кредити населення підвищились на 2,3%, а бізнесу — скоротились на 0,7%.

За словами Гетманцева, більш серйозні зміни спостерігалися у депозитній базі. Вклади у нацвалюті зменшились на 3,2% або на 51,3 млрд гривень, до 1577,1 млрд гривень.

Такий відтік та темпи скорочення депозитів у гривні найстрімкіший з початку війни. Вклади бізнесу впали на 3,5% (32,5 млрд гривень), населення — на 2,6% (18,8 млрд гривень). Також скоротилися валютні вклади населення на 2,1%, а бізнес збільшив на 3,2%.

 

депозити
Джерело: ТГ Данила Гетманцева

Гетманцев наголосив, коментуючи ситуацію з депозитною базою, що "жодної зради тут немає".

По-перше, від початку війни депозити у гривні зросли більш ніж на 70% або на 650 млрд гривень. Банківська система — стійка, дії Нацбанку — ефективні, що трансформується у високий рівень довіри до фінустанов.

По-друге, зменшення банківських вкладів у гривні на початку року можна назвати сезонним явищем, пов’язаним із піковими розрахунками у грудні.

Проте голова комітету ВРУ допустив, що деякий негативний ефект міг бути пов'язаний із новим законопроєктом №10449 щодо мобілізації, де йшлося про блокування банківських рахунків. Однак він додав, що це — спірні норми і не будуть підтримані.

"Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроєкту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані", — зауважив посадовець.

Він наголосив, що стійка банківська система є зброєю та фундаментом повоєнного відновлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початок 2024 року громадяни України зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,234 трлн гривень. Попри наднизькі відсоткові ставки, 35,5% вкладів припадають на іноземну валюту.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.

Данило Гетманцев
гривня
гроші
банки
депозити

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