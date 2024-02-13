Депозити у гривні — у січні українці почали масово забирати вклади

Банківська каса. Фото: УНІАН

У січні 2024 року українці почали масово забирати банківські гривневі вклади. У Верховній Раді пояснили, з чим пов'язаний помітний відплив депозитів.

Про такі деталі розповів очільник Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Відплив депозитів у гривні у 2024 році

За даними Національного банку, у січні портфель кредитів резидентів у нацвалюті фактично не змінився: додав +0,2% (1,4 млрд гривень) до 727,8 млрд гривень. Водночас, гривневі кредити населення підвищились на 2,3%, а бізнесу — скоротились на 0,7%.

За словами Гетманцева, більш серйозні зміни спостерігалися у депозитній базі. Вклади у нацвалюті зменшились на 3,2% або на 51,3 млрд гривень, до 1577,1 млрд гривень.

Такий відтік та темпи скорочення депозитів у гривні найстрімкіший з початку війни. Вклади бізнесу впали на 3,5% (32,5 млрд гривень), населення — на 2,6% (18,8 млрд гривень). Також скоротилися валютні вклади населення на 2,1%, а бізнес збільшив на 3,2%.

Джерело: ТГ Данила Гетманцева

Гетманцев наголосив, коментуючи ситуацію з депозитною базою, що "жодної зради тут немає".

По-перше, від початку війни депозити у гривні зросли більш ніж на 70% або на 650 млрд гривень. Банківська система — стійка, дії Нацбанку — ефективні, що трансформується у високий рівень довіри до фінустанов.

По-друге, зменшення банківських вкладів у гривні на початку року можна назвати сезонним явищем, пов’язаним із піковими розрахунками у грудні.

Проте голова комітету ВРУ допустив, що деякий негативний ефект міг бути пов'язаний із новим законопроєктом №10449 щодо мобілізації, де йшлося про блокування банківських рахунків. Однак він додав, що це — спірні норми і не будуть підтримані.

"Давид Арахамія вже відповів на це питання. Як голова профільного комітету можу ще раз це повторити, що норми законопроєкту, які передбачають блокування банківських рахунків не будуть підтримані", — зауважив посадовець.

Він наголосив, що стійка банківська система є зброєю та фундаментом повоєнного відновлення.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початок 2024 року громадяни України зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,234 трлн гривень. Попри наднизькі відсоткові ставки, 35,5% вкладів припадають на іноземну валюту.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.