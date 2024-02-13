Депозиты в гривне — в январе украинцы начали массово забирать вклады

Банковская касса. Фото: УНИАН

В январе 2024 года заметно сократились банковские гривневые вклады. В Верховной Раде объяснили, с чем связан отток депозитов.

О таких деталях рассказал глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Отток депозитов в гривне в 2024 году

По данным Национального банка, в январе портфель кредитов резидентов в нацвалюте фактически не изменился: прибавил +0,2% (1,4 млрд гривен) до 727,8 млрд гривен. В то же время гривневые кредиты населения повысились на 2,3%, а бизнеса сократились на 0,7%.

По словам Гетманцева, более серьезные перемены наблюдались в депозитной базе. Вклады в нацвалюте уменьшились на 3,2% или на 51,3 млрд гривен, до 1577,1 млрд гривен.

Такой отток и темпы сокращения депозитов в гривне самый стремительный с начала войны. Вклады бизнеса упали на 3,5% (32,5 млрд гривен), населения — на 2,6% (18,8 млрд гривен). Также сократились валютные вклады населения на 2,1%, а бизнеса вырос на 3,2%.

Источник: ТГ Данила Гетманцева

Гетманцев подчеркнул, комментируя ситуацию с депозитной базой, что "никакой зрады здесь нет".

Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70% или 650 млрд гривен. Банковская система — устойчивая, действия Нацбанка — эффективны, что трансформируется в высокий уровень доверия к финучреждениям.

Во-вторых, уменьшение банковских вкладов в гривне в начале года можно назвать сезонным явлением, связанным с пиковыми расчетами в декабре.

Однако глава комитета ВРУ допустил, что некоторый негативный эффект мог быть связан с новым законопроектом №10449 о мобилизации, где речь шла о блокировании банковских счетов. Но он добавил, что это — спорные нормы и не будут поддержаны.

"Давид Арахамия уже ответил на этот вопрос. Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокирование банковских счетов, не будут поддержаны", — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что устойчивая банковская система является оружием и фундаментом послевоенного восстановления.

Что еще стоит знать

Напомним, на начало 2024 года граждане Украины хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1,234 трлн гривен. Несмотря на сверхнизкие процентные ставки, 35,5% вкладов приходится на иностранную валюту.

Также мы писали, что Национальный банк Украины готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.