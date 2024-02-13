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Депозиты в гривне в Украине резко сократились — в Раде дали объяснение

13 февраля 2024 09:15
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Депозиты в гривне — в январе украинцы начали массово забирать вклады
Банковская касса. Фото: УНИАН
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В январе 2024 года заметно сократились банковские гривневые вклады. В Верховной Раде объяснили, с чем связан отток депозитов.

О таких деталях рассказал глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Отток депозитов в гривне в 2024 году

По данным Национального банка, в январе портфель кредитов резидентов в нацвалюте фактически не изменился: прибавил +0,2% (1,4 млрд гривен) до 727,8 млрд гривен. В то же время гривневые кредиты населения повысились на 2,3%, а бизнеса сократились на 0,7%.

По словам Гетманцева, более серьезные перемены наблюдались в депозитной базе. Вклады в нацвалюте уменьшились на 3,2% или на 51,3 млрд гривен, до 1577,1 млрд гривен.

Такой отток и темпы сокращения депозитов в гривне самый стремительный с начала войны. Вклады бизнеса упали на 3,5% (32,5 млрд гривен), населения — на 2,6% (18,8 млрд гривен). Также сократились валютные вклады населения на 2,1%, а бизнеса вырос на 3,2%.

 

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Источник: ТГ Данила Гетманцева

Гетманцев подчеркнул, комментируя ситуацию с депозитной базой, что "никакой зрады здесь нет".

Во-первых, с начала войны депозиты в гривне выросли более чем на 70% или 650 млрд гривен. Банковская система — устойчивая, действия Нацбанка — эффективны, что трансформируется в высокий уровень доверия к финучреждениям.

Во-вторых, уменьшение банковских вкладов в гривне в начале года можно назвать сезонным явлением, связанным с пиковыми расчетами в декабре.

Однако глава комитета ВРУ допустил, что некоторый негативный эффект мог быть связан с новым законопроектом №10449 о мобилизации, где речь шла о блокировании банковских счетов. Но он добавил, что это — спорные нормы и не будут поддержаны.

"Давид Арахамия уже ответил на этот вопрос. Как глава профильного комитета могу еще раз это повторить, что нормы законопроекта, предусматривающие блокирование банковских счетов, не будут поддержаны", — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что устойчивая банковская система является оружием и фундаментом послевоенного восстановления.

Что еще стоит знать

Напомним, на начало 2024 года граждане Украины хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1,234 трлн гривен. Несмотря на сверхнизкие процентные ставки, 35,5% вкладов приходится на иностранную валюту.

Также мы писали, что Национальный банк Украины готовит ограничения на денежные переводы украинцев. Планируется ввести лимит, который будет действовать до конца войны.

Даниил Гетманцев
гривна
деньги
банки
депозиты

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