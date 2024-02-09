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Збереження "кревних" під час війни — яким банками довіряють українці

9 лютого 2024 09:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Вклади у банках українців — кому довіряють гроші та яку валюту обирають
Банківська каса. Фото: Unplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

На початок 2024 року громадяни України зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,234 трлн гривень. Попри наднизькі відсоткові ставки, 35,5% вкладів припадають на іноземну валюту.

Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).

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За даними Нацбанку, на 1 січня поточного року у 63 банках-учасниках ФГВФО українці зберігали 67,7 мільйона вкладів.

"Левова частка" вкладів — у національній валюті. А саме:

  • у гривні — 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень;
  • в іноземній валюті — 9,8 млн вкладів на 438 млрд гривень.

Відсоткові ставки за депозитами істотно відрізняються. Наприкінці 2023 року фінустанови платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, а за валютними депозитами — тільки 1,0% річних.

Рейтинг фінустанов за обсягом вкладів

За даними Нацбанку, найбільше вкладів припадає на державний ПриватБанк:

  • загальна сума — 464,1 млрд гривень;
  • кількість вкладників — 24,2 млн осіб.

Далі йде ще один державний Ощадбанк:

  • сума — 192,7 млрд гривень;
  • кількість вкладників — 12,8 млн осіб.

На третьому місці приватний Універсал банк:

  • сума — 85,5 млрд гривень;
  • кількість вкладників — 8 млн осіб.

Далі йдуть фінустанови іноземних банківських груп. Зокрема, у Райффайзен Банк:

  • сума — 85,5 млрд гривень;
  • кількість вкладників — 3 млн осіб

Укрсиббанк:

  • сума — 58,8 млрд гривень;
  • кількість вкладників — 2,1 млн осіб.

 

банки депозити
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, курс долара 9 лютого в українських банках надалі знижується, втративши ще кілька копійок. На готівковому ринку євровалюта втратила в ціні та коштує у купівлі 40,49 грн (-0,02), у продажу — 41,32 грн (-0,04). Долар подешевшав у купівлі до 37,51 гривні (-0,01), у продажу — 38,03 грн (-0,03). Також подешевшала американська валюта офіційно.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.

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