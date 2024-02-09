Вклади у банках українців — кому довіряють гроші та яку валюту обирають

Збереження "кревних" під час війни — яким банками довіряють українці
На початок 2024 року громадяни України зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,234 трлн гривень. Попри наднизькі відсоткові ставки, 35,5% вкладів припадають на іноземну валюту.
Такі дані оприлюднив Національний банк України (НБУ).
В якій валюті тримають кошти українці
За даними Нацбанку, на 1 січня поточного року у 63 банках-учасниках ФГВФО українці зберігали 67,7 мільйона вкладів.
"Левова частка" вкладів — у національній валюті. А саме:
- у гривні — 57,9 млн вкладів на 796 млрд гривень;
- в іноземній валюті — 9,8 млн вкладів на 438 млрд гривень.
Відсоткові ставки за депозитами істотно відрізняються. Наприкінці 2023 року фінустанови платили за гривневими вкладами в середньому 11,7% річних, а за валютними депозитами — тільки 1,0% річних.
Рейтинг фінустанов за обсягом вкладів
За даними Нацбанку, найбільше вкладів припадає на державний ПриватБанк:
- загальна сума — 464,1 млрд гривень;
- кількість вкладників — 24,2 млн осіб.
Далі йде ще один державний Ощадбанк:
- сума — 192,7 млрд гривень;
- кількість вкладників — 12,8 млн осіб.
На третьому місці приватний Універсал банк:
- сума — 85,5 млрд гривень;
- кількість вкладників — 8 млн осіб.
Далі йдуть фінустанови іноземних банківських груп. Зокрема, у Райффайзен Банк:
- сума — 85,5 млрд гривень;
- кількість вкладників — 3 млн осіб
Укрсиббанк:
- сума — 58,8 млрд гривень;
- кількість вкладників — 2,1 млн осіб.
Що ще варто знати
Нагадаємо, курс долара 9 лютого в українських банках надалі знижується, втративши ще кілька копійок. На готівковому ринку євровалюта втратила в ціні та коштує у купівлі 40,49 грн (-0,02), у продажу — 41,32 грн (-0,04). Долар подешевшав у купівлі до 37,51 гривні (-0,01), у продажу — 38,03 грн (-0,03). Також подешевшала американська валюта офіційно.
Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.
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