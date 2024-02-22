Госорганы получат доступ к номерам банковских карт — что известно

Мужчина хочет рассчитаться бесконтактно. Фото: УНИАН

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.

Об этом НБУ сообщил в среду, 21 февраля.

НБУ хочет внести изменения в Правила банковской тайны

"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62.2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", — объяснили в банке.

Таким образом, в связи с этим предусматривается:

расширить список информации, содержащую банковскую тайну и раскрывать по запросам уполномоченных госорганов;

уточнить типы информации, составляющей банковскую тайну, которую НБУ может передавать Фонду гарантирования вкладов физических лиц;

уточнить виды проверок, осуществляемых НБУ, во время которых банки должны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию с банковской тайной.

Предложения и замечания по изменениям можно подавать до 3 марта 2024 года.

Напомним, что ПриватБанк предоставил возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Известно, до каких пор будут действовать такие изменения.

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