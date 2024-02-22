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Госорганы получат доступ к номерам банковских карт — что известно

22 февраля 2024 01:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Госорганы получат доступ к номерам банковских карт — что известно
Мужчина хочет рассчитаться бесконтактно. Фото: УНИАН
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Национальный банк Украины предлагает внести изменения в Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Таким образом государственные органы получат доступ к номерам банковских карт.

Об этом НБУ сообщил в среду, 21 февраля.

НБУ хочет внести изменения в Правила банковской тайны

"Изменения связаны с необходимостью приведения Правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в соответствие со статьями 62, 62.2 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и усовершенствование порядка раскрытия информации, составляющей банковскую тайну, Национальному банку Украины", — объяснили в банке.

Таким образом, в связи с этим предусматривается:

  • расширить список информации, содержащую банковскую тайну и раскрывать по запросам уполномоченных госорганов;
  • уточнить типы информации, составляющей банковскую тайну, которую НБУ может передавать Фонду гарантирования вкладов физических лиц;
  • уточнить виды проверок, осуществляемых НБУ, во время которых банки должны предоставлять документы и их копии, содержащие информацию с банковской тайной.

Предложения и замечания по изменениям можно подавать до 3 марта 2024 года.

Напомним, что ПриватБанк предоставил возможность осуществлять денежные переводы на зарубежные карты вдвое дешевле. Известно, до каких пор будут действовать такие изменения.

Также мы сообщали, что Ощадбанк предлагает новые возможности для клиентов. Они касаются кредитной поддержки граждан.

НБУ
закон
банки
изменения
банковские карты

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