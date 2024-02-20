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ПриватБанк знизив удвічі вартість деяких переказів — деталі

20 лютого 2024 13:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк зробив доступнішими деякі перекази — що змінилось
Банківська картка. Фото: privatbank.ua
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Державний "ПриватБанк" надав своїм клієнтам можливість здійснювати грошові перекази на закордонні картки удвічі дешевше. Діятимуть такі зміни два місяці.

Про це інформує пресцентр фінустанови.

Детальніше про доступніші грошові перекази

"ПриватБанк оголосив про зниження вартості міжнародних карткових переказів", — йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі, ПриватБанк ухвалив рішення про зниження вартості міжнародних карткових переказів для того, щоб підтримати українців, які через війну зараз живуть за кордоном чи допомагають рідним та друзям, які живуть за межами країни.

За словами члена правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з карток ПриватБанку на закордонні картки в усьому світі знижено удвічі до 1% (щонайменше 25 гривень) замість 2% (мінімум 50 гривень).

Така можливість у фінустанові буде доступна у період з 20 лютого до 20 квітня 2024 року.

Як здійснити переказ з картки Приват на закордонну картку

У пресслужбі зауважили, що зробити переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна:

  • через мобільний застосунок "Приват24";
  • через вебверсію "Приват24" в меню "Переказ на картку".

Для цього потрібно:

  • вибрати з шаблону/заповнити дані закордонної картки;
  • зазначити суму грошового переказу;
  • підтвердити операцію.

При цьому надіслати закордонний переказ можливо тільки з валютної картки ПриватБанку в доларах чи євровалюті.

"Відкрити цифрову валютну картку завжди можна дистанційно у Приват24, та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку", — додали у пресцентрі.

 

ПриватБанк перекази
Джерело: ПриватБанк

Більше про ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк оголосив нову акцію для клієнтів, покликану заощадити їхні кошти. Ті, хто до неї долучаться, зможуть отримувати 3% кешбеку за оплату різноманітних послуг.

Також повідомлялося, що ПриватБанк, який очолив рейтинг із прибутковості з-поміж банків, перерахував до державної казни податки та перший транш дивідендів за 2023 рік. Йдеться про десятки мільярдів гривень.

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