Ціни на продукти — скільки коштують яйця в Україні

Продуктовий магазин. Фото: Unsplush

У великих супермаркетах України дешевшає популярний продукт, який з осені 2022 року бив рекорди за вартістю. Знижуються ціни на курячі яйця.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Як змінились ціни на яйця

Вартість курячих яєць в Україні рекордно зросла восени 2022 року. Тоді Держстат повідомляв, що за рік цей продукт подорожчав на понад 80%. Ціна перевищувала 70 грн за десяток та трималась на високому рівні до квітня 2023 року.

Зараз, як свідчить статистика, яйця продовжують дешевшати. Зокрема, у січні 2024 року середня споживча вартість знизилася на 9,2% — до 51,02 грн за десяток. Тоді як у грудні минулого року коштували 56,18 грн.

Якщо порівнювати із січнем 2023-го, то за рік яйця втратили 19,2%, коли коштували 63,12 грн. До того ж тенденція цін була висхідна.

Джерело: Мінфін

За даними моніторингового порталу Мінфін, у лютому вартість яєць у супермаркетах у середньому становить 58,05 — 62,57 грн за один десяток, 108,63 грн — за 18 штук, 191,15 грн — максимально велика коробка (30 штук).

Якщо порівнювати з вартістю місяцем раніше, то тоді десяток яєць у середньому продавали від 63,17 до 63,57 грн.

Зокрема, середня пачка з 18 штук коштувала 112,30 грн.

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, інвестиційна компанія Dragon Capital прогнозує певне погіршення економічних показників України у 2024 році. Зокрема, очікується сповільнення темпів ВВП та поглиблення інфляції.

Також Нацбанк фіксував, що фактичні темпи зростання цін були нижчі за прогноз, опублікований в Інфляційному звіті за січень 2024 року. Деякі продукти прискорили подорожчання, а деякі — навпаки.