Цены на продукты — сколько стоят яйца в Украине

Продуктовый магазин. Фото: Unsplush

В крупных супермаркетах Украины дешевеет популярный продукт, который с осени 2022 года бил рекорды по стоимости. Снижаются цены на куриные яйца.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Как изменились цены на яйца

Стоимость куриных яиц в Украине рекордно выросла осенью 2022 года. Тогда Госстат сообщал, что за год этот продукт подорожал более чем на 80%. Цена превышала 70 грн за десяток и держалась на высоком уровне до апреля 2023 года.

Сейчас, как показывает статистика, яйца продолжают дешеветь. В частности, в январе 2024 года средняя потребительская стоимость снизилась на 9,2% — до 51,02 грн за десяток. В то время как в декабре прошлого года стоили 56,18 грн.

Если сравнивать с январем 2023 года, то за год яйца потеряли 19,2%, когда стоили 63,12 грн. К тому же тенденция цен была восходящая.

Источник: Минфин

По данным мониторингового портала Минфин, в феврале стоимость яиц в супермаркетах в среднем составляет 58,05 — 62,57 грн за один десяток, 108,63 грн — за 18 штук, 191,15 грн — максимально большая коробка (30 штук).

Если сравнивать со стоимостью месяцем раньше, тогда десяток яиц в среднем продавали от 63,17 до 63,57 грн.

В частности, средняя пачка из 18 штук стоила 112,30 грн.

Источник: Минфин

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Напомним, инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует определенное ухудшение экономических показателей Украины в 2024 году. В частности, ожидается замедление темпов ВВП и углубление инфляции.

Также Нацбанк фиксировал, что фактические темпы роста цен были ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Некоторые продукты ускорили подорожание, а некоторые — наоборот.