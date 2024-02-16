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Дешевле на 9% — какой "ходовой" продукт снижается в цене

16 февраля 2024 09:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на продукты — сколько стоят яйца в Украине
Продуктовый магазин. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В крупных супермаркетах Украины дешевеет популярный продукт, который с осени 2022 года бил рекорды по стоимости. Снижаются цены на куриные яйца.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Как изменились цены на яйца

Стоимость куриных яиц в Украине рекордно выросла осенью 2022 года. Тогда Госстат сообщал, что за год этот продукт подорожал более чем на 80%. Цена превышала 70 грн за десяток и держалась на высоком уровне до апреля 2023 года.

Сейчас, как показывает статистика, яйца продолжают дешеветь. В частности, в январе 2024 года средняя потребительская стоимость снизилась на 9,2% — до 51,02 грн за десяток. В то время как в декабре прошлого года стоили 56,18 грн.

Если сравнивать с январем 2023 года, то за год яйца потеряли 19,2%, когда стоили 63,12 грн. К тому же тенденция цен была восходящая.

 

цены на яйца
Источник: Минфин

По данным мониторингового портала Минфин, в феврале стоимость яиц в супермаркетах в среднем составляет 58,05 — 62,57 грн за один десяток, 108,63 грн — за 18 штук, 191,15 грн — максимально большая коробка (30 штук).

Если сравнивать со стоимостью месяцем раньше, тогда десяток яиц в среднем продавали от 63,17 до 63,57 грн.

В частности, средняя пачка из 18 штук стоила 112,30 грн.

 

яйца
Источник: Минфин

Больше о ценах

Напомним, инвестиционная компания Dragon Capital прогнозирует определенное ухудшение экономических показателей Украины в 2024 году. В частности, ожидается замедление темпов ВВП и углубление инфляции.

Также Нацбанк фиксировал, что фактические темпы роста цен были ниже прогноза, опубликованного в Инфляционном отчете за январь 2024 года. Некоторые продукты ускорили подорожание, а некоторые — наоборот.

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