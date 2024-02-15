Скільки можна заробити на роботі у Польщі у 2024 році

Банкноти євро. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Складне економічне та соціальне становище, що виникло в Україні через російське вторгнення, спонукає багатьох українців шукати кращої долі в країнах Європейського Союзу. Серед всіх європейських країн найбільшою популярністю для працевлаштування українців користується Польща. Ця країна дає прихисток та роботу майже мільйону українських біженців.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші пропозиції робіт, які пропонують українцям у Польщі.

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Трохи статистики

За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на початок листопада у Польщі налічується майже 960 тисяч українських біженців.

Нещодавно Польща продовжила термін тимчасового захисту для українських біженців до 30 червня 2024 року. Однак польські депутати відхилили пропозицію щодо продовження цього захисту для громадян України до 4 березня 2025 року, згідно з рішенням Ради ЄС.

Українці, які прибули до Польщі в період з 24 лютого 2022 року до 4 березня 2024 року, зможуть продовжувати користуватися тимчасовим захистом до 30 червня поточного року. Крім того, Сейм Польщі ухвалив рішення про продовження податкових пільг до кінця року для осіб, які надають гуманітарну допомогу.

Новий закон також передбачає продовження терміну дії національних віз та тимчасових дозволів для громадян України, а також терміну залишення території Польщі та строку добровільного повернення українських громадян. Також буде продовжено термін дії карток перебування, польських документів, що засвідчують особу іноземців, а також документів "дозволу на толерантне перебування", виданих громадянам України. Буде також продовжено термін, протягом якого перебування громадян України на території Польщі на підставі шенгенської візи вважатиметься легальним.

Українці у Польщі продовжать мати низку привілеїв, включаючи вільний доступ до ринку праці, право на отримання сімейної допомоги, доступ до охорони здоров'я та можливість здійснення економічної діяльності. Крім того, передбачено розширення спеціальних прав для українських лікарів, стоматологів, медсестер та акушерок. Терміни, протягом яких надається дозвіл на провадження професійної діяльності та умовне право на роботу для зазначених категорій працівників з кваліфікацією, отриманою за межами території ЄС, буде продовжено до 28 місяців з моменту прибуття до країни з 24 лютого 2022 року.

Водночас за інформацією аналітичного центру міжнародного агентства Gremi Personal, що посилається на звіт Національного Банку Польщі, у 2023 році найчастіше українські біженці та довоєнні мігранти отримували зарплату в діапазоні від 3000 до 4000 злотих (що еквівалентно 28 000 - 38 000 грн гривень). Однак 49% біженців заявили, що заробіток у них менше ніж 3000 злотих, тоді як серед довоєнних мігрантів таких було лише 21%.

"Водночас щороку відбувається зростання заробітної плати біженців, що є наслідком рекордно низького рівня безробіття в Польщі та підвищенням рівня мінімальної заробітної плати", — йдеться у повідомленні.

Проте, як зазначають експерти, середня заробітна плата українських мігрантів, які приїхали до Польщі до початку війни, збільшилася приблизно 38% між 2019 та 2022 роками, а потім на 6% між 2022 та 2023 роками. Середня чиста заробітна платня українців у Польщі становить близько 33 тисяч гривень.

До початку повномасштабної війни в Україні було працевлаштовано 94% українських мігрантів у Польщі, порівняно з 64% мігрантів за часів війни.

За словами представників агентства, довоєнні мігранти в основному займалися роботою, яка потребує спеціальної кваліфікації, але не обов'язково вищої освіти. Наприклад, вони працювали зварювальниками, токарями, електриками тощо. З іншого боку, більшість біженців, які прибули та знайшли роботу в Польщі, середньому мали відносно високий рівень освіти. Проте переважна їх більшість займаються простими роботами, які не потребують спеціальної кваліфікації.

Що потрібно для в'їзду у Польщу

Громадяни України, які прибули до Польщі на законних підставах через російське вторгнення і виявили бажання залишитися, можуть легально перебувати в цій країні до 18 місяців, починаючи з 24 лютого 2022 року. Вони можуть вільно залишати Польщу та повертатися протягом цього періоду.

При в'їзді до Польщі вони повинні повідомити про ціль подорожі. Якщо їхня мета — отримання захисту через війну, вони можуть запросити право на легальне перебування. При цьому, слід пам'ятати, що одноразовий виїзд з Польщі на термін більше одного місяця призведе до втрати права на легальне перебування в країні протягом 18 місяців з 24 лютого поточного року.

Громадяни України, які в'їжджають до Польщі не через війну, підпадають під прикордонний контроль за шенгенськими правилами, з обмеженням перебування на 90 днів протягом 180 днів. Ті, хто вже використав дозволений термін перебування, можуть подати заявку на в'їзд до Польщі через війну в Україні, але це вимагає додаткового розгляду та дозволу на в'їзд.

Винятки з цих правил поширюються на тих, хто має посвідку на проживання, статус біженця, тимчасове чи постійне проживання у Польщі, а також на тих, хто подав чи збирається подати заяву на міжнародний захист.

Які роботи пропонують у Польщі

Робота на суднобудівному заводі

У Польщі шукають працівників на суднобудівний завод. Запрошують наступних фахівців: збирачів, що володіють навичками електродугового зварювання, роботи з різаком та вміють читати технічні схеми; помічників збирачів, які здатні виконувати електродугове зварювання та роботу з різаком; зварювальників, що спеціалізуються на зварюванні багатопрохідних швів на напівавтоматі; шліфувальників, навіть без досвіду роботи, для зачистки зварювальних швів, стиків та крайків металу.

Компанія гарантує офіційне оформлення трудових відносин, своєчасну виплату заробітної плати, виплату авансів після відпрацьованого тижня, дружнє ставлення до співробітників, подання на картку побуту без додаткових сплат, за винятком державних мит, а також безкоштовний спецодяг та житло.

Заробітна плата: збирачі — від 7 500 до 9 000 злотих нетто (сума, яку працівник отримує на руки після вирахування всіх обов'язкових платежів). Від 71 000 до 85 000 гривень; помічники збирачів — від 6800 до 7500 злотих нетто. Від 64 000 до 71 000 гривень; зварювальники — від 7500 до 9000 злотих нетто. Від 71 000 до 85 000 гривень; шліфувальники — від 6000 до 6500 злотих нетто. Від 56 000 до 61 000 гривень.

Скриншот оголошення про вакансію роботи на суднобудівному заводі. Джерело: layboard.com

Різноробочий на завод у Свідниці

Також у польському місті Свідниця запрошують кандидатів на різноманітні позиції на виробництво та складську логістику. Завод спеціалізується на виготовленні газових та електроплит.

Вимоги до кандидатів: чоловіки віком від 18 до 55 років, жінки віком від 18 до 50 років. Робота включає різні види роботи на лінії, монтаж компонентів, упаковування інструкцій в коробки, а також наклейку етикеток. Робочий одяг надається безкоштовно.

Графік роботи передбачає дві зміни: з 6:00 до 15:00 та з 15:00 до 00:00. Робочих днів на тиждень – 5, з можливістю роботи у суботу за бажанням. Додатковий час роботи можна брати за власним бажанням.

Заробітна плата: від 3 500 до 4 500 злотих. Від 33 000 до 42 000 гривень.

Скриншот оголошення про вакансію роботи на заводі Свідниці. Джерело: layboard.com

Догляд за рослинами у Сьроді-Шльонській

У місті Сьрода-Шльонська шукають жінок для догляду за рослинами в розсаднику декоративних рослин. Він спеціалізується на вирощуванні та продажу різноманітних видів декоративних дерев, кущів, винограду, трав та багаторічних рослин, а також товарів для садівництва. Загалом у розсаднику представлено близько 500 різних видів декоративних рослин.

Переваги цієї вакансії включають можливість роботи на свіжому повітрі, лише денні зміни, безкоштовний транспорт до місця роботи та відсутність вимог до досвіду та знання іноземної мови. Вимоги до кандидатів включають вік до 55 років та любов до рослин.

Обов'язки включають висадку рослин, догляд за рослинами (обробку, стрижку), прибирання території, викладання рослин для продажу та підняття вантажів до 10 кг.

Заробітна плата: 4 200 злотих. Від 33 000 до 42 000 гривень.

Скриншот оголошення про вакансію роботи з догляду за рослинами у Сьроді-Шльонській. Джерело: layboard.com

Швачка в місті Орнета

В місті Орнета шукають швачок. Графік роботи передбачає дві зміни на тиждень, кожна по 8 годин: з 6:00 до 14:00 та з 14:00 до 22:00. Також є можливість працювати по 10-12 годин на день.

Також надається житло, яке знаходиться в пішій доступності від місця роботи. Вартість оренди складає від 450 до 600 злотих на місяць, залежно від обраного хостела.

Потрібно буде виконувати пошиття одягу, мундирів для військових та силових структур, а також спеціального спорядження. Слідкувати за виконанням завдань за розмірами та моделями. Контролювати якість виробленої продукції.

Робота за швейною машиною у мануальному режимі, з підтримуванням необхідного темпу. Розглядаються кандидати як з досвідом, так і без нього.

Заробітна плата: від 3 500 злотих. Від 33 000 гривень.

Скриншот оголошення про вакансію роботи швачки у місті Орнета. Джер ело: layboard.com

Продавець у кафе у Варшаві

Остання пропозиція у нашому списку. У Варшаві шукають кандидатів на посаду продавця до хлібобулочних магазинів-кафе, яі розташовані у різних районах .

Обов'язки включають роботу з клієнтами відповідно до стандартів компанії, включаючи продаж випічки та морозива. Також потрібно підтримувати чистоту та порядок в магазині, викладати товар, контролювати товарообіг та ротацію товару, а також працювати за касовим апаратом та духовою шафою.

Графік роботи передбачає два варіанти: або понеділок-п'ятниця з різними змінами з 5:00, 5:30, 6:00, 11:30, 12:00, 12:30 тривалістю 7-9,5 години та субота тривалістю 10 годин (графік встановлюється координатором), або понеділок-субота зі змінами з 5:00, 5:30, 6:00 до15 годин (зміни чергуються щотижня).

Кандидатам надається робочий одяг. Житло не надається, проте виплачується компенсація у розмірі 300 злотих до зарплати. Обов'язковою вимогою є комунікативний рівень польської мови.

Перед початком роботи кожен кандидат проходить медичне обстеження та отримує санітарну книжку за рахунок компанії. Вартість процедури складає 280 злотих, які вираховуються із зарплати.

Після відпрацювання 2 тижнів надається можливість отримання авансу у розмірі 300 злотих. Крім того, при відпрацюванні на посаді щонайменше 6 місяців є можливість подачі на картку побуту.

Заробітна плата: від 4 500 до 5 500 злотих. Від 42 000 до 52 000 гривень.

Скриншот оголошення про вакансію роботи продавцем у кафе у Варшаві. Джер ело: layboard.com

Нагадаємо, раніше ми писали як перевірити надійність компанії при працевлаштуванні в Україні. У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій дали поради, як перевірити майбутнього роботодавця. Без ризиків влаштуватися на роботу вдасться, якщо дотримуватися чотирьох рекомендацій.

Раньше ми розповідали, як зросли мінімальні ставки зарплатні у Німеччині у 2024 році. У 2024 році у Німеччині значно підвищилась мінімальна заробітна плата проти попередніх років. Саме такі ставки є гарантією мінімальних виплат для українських біженців.