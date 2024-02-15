Сколько можно заработать на работе в Польше в 2024 году

Банкноты евро. Фото: shutterstock.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Сложное экономическое и социальное положение, возникшее в Украине из-за российского вторжения, побуждает многих украинцев искать лучшей судьбы в странах Европейского Союза. Среди всех европейских стран набольшей популярностью для трудоустройства украинцев пользуется Польша. Эта страна дает убежище и работу почти миллиону украинских беженцев.

Новости.LIVE собрали интересные предложения работ, которые предлагают украинцам в Польше.

Читайте также:

Немного статистики

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, на начало ноября в Польше насчитывается почти 960 тысяч украинских беженцев.

Недавно Польша продлила срок временной защиты украинских беженцев до 30 июня 2024 года. Однако польские депутаты отклонили предложение о продлении этой защиты для граждан Украины до 4 марта 2025 года, согласно решению Совета ЕС.

Украинцы, прибывшие в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года, смогут продолжать пользоваться временной защитой до 30 июня текущего года. Кроме того, Сейм Польши принял решение о продлении налоговых льгот до конца года для лиц, оказывающих гуманитарную помощь.

Новый закон предусматривает продление срока действия национальных виз и временных разрешений для граждан Украины, а также срока покидания территории Польши и срока добровольного возвращения украинских граждан. Также будет продлен срок действия карт пребывания, польских документов, удостоверяющих личность иностранцев, а также документов "разрешения на толерантное пребывание", выданных гражданам Украины. Будет также продлен срок, в течение которого пребывание граждан Украины на территории Польши на основании шенгенской визы будет считаться легальным.

Украинцы в Польше продолжат иметь ряд привилегий, включая свободный доступ к рынку труда, право на получение семейной помощи, доступ к здравоохранению и возможность осуществления экономической деятельности. Кроме того, предусмотрено расширение специальных прав для украинских врачей, стоматологов, медсестер и акушерок. Сроки, в течение которых предоставляется разрешение на проведение профессиональной деятельности и условное право на работу для указанных категорий работников с квалификацией, полученной за пределами территории ЕС, продлятся до 28 месяцев с момента прибытия в страну с 24 февраля 2022 года.

В то же время, по информации аналитического центра международного агентства Gremi Personal , ссылающегося на отчет Национального Банка Польши, в 2023 году чаще всего украинские беженцы и довоенные мигранты получали зарплату в диапазоне от 3 000 до 4 000 злотых (что эквивалентно 28 000 — 30 000 гривен). Однако 49% беженцев заявили, что заработок у них менее 3 000 злотых, тогда как среди довоенных мигрантов таких было всего 21%.

"В то же время, ежегодно происходит рост заработной платы беженцев, что является следствием рекордно низкого уровня безработицы в Польше и повышением уровня минимальной заработной платы", — говорится в сообщении.

Однако, как отмечают эксперты, средняя заработная плата украинских мигрантов, приехавших в Польшу до начала войны, увеличилась примерно на 38% между 2019 и 2022 годами, а затем на 6% между 2022 и 2023 годами. Средняя чистая заработная плата украинцев в Польше составляет около 33 000 гривен.

До начала полномасштабной войны в Украине было трудоустроено 94% украинских мигрантов в Польше по сравнению с 64% мигрантов во время войны.

По словам представителей агентства, довоенные мигранты в основном занимались работой, требующей специальной квалификации, но не обязательно высшего образования. Например, они работали сварщиками, токарями, электриками и т.д. С другой стороны, большинство прибывших и нашедших работу в Польше беженцев в среднем имели относительно высокий уровень образования. Однако подавляющее их большинство занимаются простыми работами, не требующими специальной квалификации.

Что нужно для въезда в Польшу

Граждане Украины, прибывшие в Польшу на законных основаниях из-за российского вторжения и изъявившие желание остаться, могут легально находиться в этой стране до 18 месяцев, начиная с 24 февраля 2022 года. Они могут свободно покидать Польшу и возвращаться в течение этого периода.

При въезде в Польшу они должны сообщить о целях поездки. Если их цель — получение защиты из-за войны войны, они могут запросить право на легальное пребывание. При этом следует помнить, что одноразовый выезд из Польши на срок более одного месяца приведет к потере права на легальное пребывание в стране в течение 18 месяцев с 24 февраля текущего года.

Граждане Украины, въезжающие в Польшу не из-за войны, подпадают под пограничный контроль за шенгенскими правилами, с ограничением пребывания на 90 дней в течение 180 дней. Те, кто уже использовал разрешенный срок пребывания, могут подать заявку на въезд в Польшу из-за войны в Украине, но это требует дополнительного рассмотрения и разрешения на въезд.

Исключения из этих правил распространяются на тех, кто имеет вид на жительство, статус беженца, временное или постоянное проживание в Польше, а также на тех, кто подал или собирается подать заявление на международную защиту.

Какие работы предлагают в Польше

Работа на судостроительном заводе

В Польше ищут работников на судостроительном заводе. Приглашают следующих специалистов: сборщиков, обладающих навыками электродуговой сварки, работы с резаком и умеющих читать технические схемы; помощников сборщиков, способных выполнять электродуговую сварку и работу с резаком; сварщиков, специализирующихся на сварке многопроходных швов на полуавтомате; шлифовщиков, даже без опыта работы, для зачистки сварочных швов, стыков и кромок металла.

Компания гарантирует официальное оформление трудовых отношений, своевременную выплату заработной платы, выплату авансов после отработанной недели, дружеское отношение к сотрудникам, представление на карту быта без дополнительных уплат, за исключением государственных пошлин, а также бесплатную спецодежду и жилье.

Заработная плата: сборщики – от 7 500 до 9 000 злотых нетто (сумма, которую работник получает на руки после вычета всех обязательных платежей). От 71000 до 85000 гривен; помощники сборщиков - от 6800 до 7500 злотых нетто. От 64000 до 71000 гривен; сварщики - от 7500 до 9000 злотых нетто. От 71000 до 85000 гривен; шлифовщики - от 6000 до 6500 злотых нетто. От 56000 до 61000 гривен.

Скриншот объявления о вакансии работы на судостроительном заводе. Источник: layboard.com

Разнорабочий на завод в Свиднице

Также в польском городе Свидница приглашают кандидатов на разные позиции на производство и складскую логистику. Завод специализируется на изготовлении газовых и электроплит.

Требования к кандидатам: мужчины от 18 до 55 лет, женщины от 18 до 50 лет. Работа включает в себя различные виды работы на линии, монтаж компонентов, упаковку инструкций в коробки, а также наклейку этикеток. Рабочая одежда предоставляется бесплатно.

График работы предусматривает две смены: с 6:00 до 15:00 и с 15:00 до 00:00. Рабочих дней в неделю – 5, с возможностью работы в субботу по желанию. Дополнительное время работы можно брать по своему желанию.

Зарплата: от 3 500 до 4 500 злотых. От 33000 до 42000 гривен.

Скриншот объявления о вакансии работы на заводе Свидницы. Источник: layboard.com

Уход за растениями в Среде-Шленской

В городе Срода-Шленска ищут женщин по уходу за растениями в рассаднике декоративных растений. Он специализируется на выращивании и продаже различных видов декоративных деревьев, кустов, винограда, трав и многолетних растений, а также товаров для садоводства. Всего в рассаднике представлено около 500 различных видов декоративных растений.

Преимущества этой вакансии включают возможность работы на свежем воздухе, только дневные смены, бесплатный транспорт к месту работы и отсутствие требований к опыту и знанию иностранного языка. Требования к кандидатам включают возраст до 55 лет и любовь к растениям.

Обязанности включают высадку растений, уход за растениями (обработку, стрижку), уборку территории, выкладку растений для продажи и поднятие грузов до 10 кг.

Зарплата: 4 200 злотых. От 33000 до 42000 гривен.

Скриншот объявления о вакансии работы по уходу за растениями в Сроде-Шленской. Джер ело: layboard.com

Швея в городе Орнета

В городе Орнета ищут швей. График работы предусматривает две смены в неделю, каждая по 8 часов: с 6:00 до 14:00 и с 14:00 до 22:00. Также есть возможность работать по 10-12 часов в день.

Также предоставляется жилье, находящееся в пешей доступности от места работы. Стоимость аренды составляет от 450 до 600 злотых в месяц в зависимости от выбранного хостела.

Предстоит выполнять пошив одежды, мундиров для военных и силовых структур, а также специального снаряжения. Следить за выполнением задач по размерам и моделям. Контролировать качество производимой продукции.

Работа за швейной машиной в мануальном режиме, с поддержанием требуемого темпа. Рассматриваются кандидаты как с опытом, так и без него.

Зарплата: от 3 500 злотых. От 33000 гривен.

Скриншот объявления о вакансии работы швеи в городе Орнета. Джер ело: layboard.com

Продавец в кафе в Варшаве

Последнее предложение в нашем списке. В Варшаве ищут кандидатов на должность продавца в хлебобулочные магазины-кафе, расположенные в разных районах.

Обязанности включают работу с клиентами в соответствии со стандартами компании, включая продажу выпечки и мороженого. Также нужно поддерживать чистоту и порядок в магазине, выкладывать товар, контролировать товарооборот и ротацию товара, а также работать по кассовому аппарату и духовому шкафу.

График работы предусматривает два варианта: или понедельник-пятница с разными изменениями с 5:00, 5:30, 6:00, 11:30, 12:00, 12:30 продолжительностью 7-9,5 часа и суббота продолжительностью 10 часов (график устанавливается координатором), или понедельник-суббота с изменениями с 5:00, 5:30, 6:00 до 15 часов (изменения чередуются еженедельно).

Кандидатам предоставляется рабочая одежда. Жилье не предоставляется, но выплачивается компенсация в размере 300 злотых до зарплаты. Обязательным требованием есть коммуникативный уровень польского языка.

Перед началом работы каждый кандидат проходит медицинское обследование и получает санитарную книгу за счет компании. Стоимость процедуры составляет 280 злотых, которые рассчитываются из зарплаты.

После отработки 2 недель предоставляется возможность получения аванса в размере 300 злотых. Кроме того, при отработке в должности не менее 6 месяцев есть возможность подачи на карту быта.

Зарплата: от 4 500 до 5 500 злотых. От 42000 до 52000 гривен.

Скриншот объявления о вакансии работы продавцом в Варшаве. Джер ело: layboard.com

Напомним, ранее мы писали, как проверить надежность компании при трудоустройстве в Украине. В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий дали советы, как проверить будущего работодателя. Без рисков устроиться на работу удастся, если соблюдать четыре рекомендации.

Раньше мы рассказывали, как выросли минимальные ставки зарплаты в Германии в 2024 году. В 2024 году в Германии значительно повысилась минимальная заработная плата по сравнению с предыдущими годами. Именно такие ставки гарантируют минимальные выплаты для украинских беженцев.