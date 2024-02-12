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Долар подорожчав на початку тижня — скільки зараз коштує

12 лютого 2024 09:10
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют 12 лютого змінився — які ціни запропонували банки на початку тижня
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в Україні на початку нового тижня змінив тенденцію останніх днів, додавши у ціні кілька копійок на готівковому ринку. Підвищилась у вартості американська валюта також офіційно.

Про це свідчить інформація Національного банку та моніторингових порталів.

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Курс долара, євро та злотого

За даними регулятора, на понеділок, 12 лютого, офіційні курси іноземних валют затверджені на рівні:

  • долар — 37,62 грн (+0,05);
  • євро — 40,51 грн (+0,10);
  • злотий — 9,37 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними моніторингового сайту Kurs, на українському готівковому ринку сталися певні зміни. Долар подорожчав у купівлі до 37,54 грн (+0,03), у продажу — до 38,09 грн (+0,06). Євро теж зріс у ціні у купівлі та в продажу — 40,54 грн (+0,04) та 41,36 грн (+0,03) відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінних пунктах валюта теж підскочила в ціні. Долар у купівлі коштує 38,08 грн (+0,13), у продажу — 38,15 грн (+0,15). Євровалюта подорожчала у купівлі та в продажу до — 41,30 грн (+0,20) та 41,50 грн (+0,25).

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Нагадаємо, у Національному банку встановили терміни для обміну "заморожених" на рахунках російських та білоруських рублів. Це можна зробити до 31 грудня 2024 року.

Також ми писали, що  на початок 2024 року громадяни України зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,234 трлн гривень. Попри наднизькі відсоткові ставки, 35,5% вкладів припадають на іноземну валюту.

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