Курс валют 12 февраля изменился — какие цены предложили банки в начале недели

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в Украине в начале новой недели изменил тенденцию последних дней, прибавив в цене несколько копеек на наличном рынке. Повысилась в стоимости американская валюта также официально.

Об этом свидетельствует информация Национального банка и мониторинговых порталов.

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Курс доллара, евро и злотого

По данным регулятора, на понедельник, 12 февраля, официальные курсы иностранных валют утверждены на уровне:

доллар — 37,62 грн (+0,05);

евро — 40,51 грн (+0,10);

злотый — 9,37 грн (+0,06).

Курс валют в банках

По данным мониторингового сайта Kurs, на украинском наличном рынке произошли определенные изменения. Доллар подорожал в покупке до 37,54 грн (+0,03), в продаже — до 38,09 грн (+0,06). Евро тоже вырос в цене в покупке и продаже — 40,54 грн (+0,04) и 41,36 грн (+0,03) соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным портала Minfin, в обменных пунктах валюта подскочила в цене. Доллар в покупке стоит 38,08 грн (+0,13), в продаже — 38,15 грн (+0,15). Евровалюта подорожала до — 41,30 грн (+0,20) и 41,50 грн (+0,25).

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Напомним, в Национальном банке были установлены сроки для обмена "замороженных" на счетах российских и белорусских рублей. Это можно сделать до 31 декабря 2024 г.

Также мы писали, что на начало 2024 года граждане Украины хранят в банках Фонда гарантирования вкладов физических лиц 1,234 трлн гривен. Несмотря на сверхнизкие процентные ставки, 35,5% вкладов приходится на иностранную валюту.