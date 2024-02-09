Курс валют на 10 лютого — долар перед вихідними подорожчав

Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна

Курс долара на українському готівковому ринку змінив тенденцію останніх днів, подорожчавши на кілька копійок. Офіційно американська валюта також стала коштувати дорожче.

Такі дані оприлюднив Національний банк та моніторингові портали.

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Курс долара, євро та злотого

За даними Центробанку, на наступний банківський день офіційні курси іноземних валют встановлені на такому рівні:

долар — 37,62 грн (+0,05);

євро — 40,51 грн (+0,10);

злотий — 9,37 грн (+0,06).

Курс валют у банках

Як повідомляє профільний портал Kurs, на готівковому ринку фіксують деякі зміни. Долар купують за 37,53 грн (+0,02), у продажу — 38,07 грн (+0,04). Курс євро у купівлі та у продажу — 40,53 грн (+0,03) та 41,35 грн (+0,02) відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними моніторингового сайту Minfin, в обмінних пунктах валюта теж підскочила в ціні. Долар у купівлі коштує 38,00 грн (+0,05), у продажу — 38,11 грн (+0,11). Курс євро у купівлі та в продажу змінився сильніше — 41,20 грн (+0,10) та 41,35 грн (+0,10).

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Нагадаємо, на початок 2024 року громадяни України зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,234 трлн гривень. Попри наднизькі відсоткові ставки, 35,5% вкладів припадають на іноземну валюту.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.