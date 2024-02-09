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На готівковому ринку чергові коливання — як змінився курс валют

9 лютого 2024 21:07
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 10 лютого — долар перед вихідними подорожчав
Обмінний пункт у Києві. Фото: РБК-Україна
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на українському готівковому ринку змінив тенденцію останніх днів, подорожчавши на кілька копійок. Офіційно американська валюта також стала коштувати дорожче.

Такі дані оприлюднив Національний банк та моніторингові портали.

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За даними Центробанку, на наступний банківський день офіційні курси іноземних валют встановлені на такому рівні:

  • долар — 37,62 грн (+0,05);
  • євро — 40,51 грн (+0,10);
  • злотий — 9,37 грн (+0,06).

Курс валют у банках

Як повідомляє профільний портал Kurs, на готівковому ринку фіксують деякі зміни. Долар купують за 37,53 грн (+0,02), у продажу — 38,07 грн (+0,04). Курс євро у купівлі та у продажу — 40,53 грн (+0,03) та 41,35 грн (+0,02) відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними моніторингового сайту Minfin, в обмінних пунктах валюта теж підскочила в ціні. Долар у купівлі коштує 38,00 грн (+0,05), у продажу — 38,11 грн (+0,11). Курс євро у купівлі та в продажу змінився сильніше — 41,20 грн (+0,10) та 41,35 грн (+0,10).

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Нагадаємо, на початок 2024 року громадяни України зберігають у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1,234 трлн гривень. Попри наднизькі відсоткові ставки, 35,5% вкладів припадають на іноземну валюту.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) готує обмеження на грошові перекази українців. Планують запровадити ліміт, який діятиме до кінця війни.

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