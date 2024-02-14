Курс доллара в 2024 году — эксперты спрогнозировали, ждать ли сюрпризов

Американская валюта. Фото: Unsplush

Аналитики прогнозируют несколько ниже среднегодовой курс американской валюты в 2024 году от ожиданий Международного валютного фонда и Кабинета министров. Однако ситуация остается шаткой из-за угроз, которые несет война в стране.

Об этом рассказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий.

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Среднегодовой курс на ближайшие годы

По его словам, Национальный банк Украины (НБУ) не дает курсовых прогнозов, однако в своих макроэкономических расчетах учитывает такой фактор, как стоимость гривны по отношению к доллару. Ввиду этого можно понять, на какой курс ориентируется регулятор.

Однако прогноз Нацбанка по курсу может оказаться далеким от реальности, поскольку ситуация в стране достаточно непрогнозируемая. Он дал оценку ожиданиям НБУ.

"Как известно, Нацбанк принципиально не комментирует будущий курс доллара по отношению к гривне. Если их очень настойчиво спрашивать о том курсе, да и вообще курсовой политике/тактике, то они ссылаются на принцип "конструктивной неопределенности" (ПКН)", — отмечает он.

Аналитик оценивает нацбанковские прогнозы среднегодового курса доллара так:

39,00 грн/долл. — в 2024 году;

41,90 грн/долл. (+7,5% г/г) — в 2025 году;

46,10 грн/долл. (+10,0% г/г) — в 2026 году.

Он отметил, что оценка несколько ниже того, что для Украины прогнозирует Международный валютный фонд (40,9, 44,7 и 47,5 соответственно) и Кабинет министров (40,7 в 2024 году).

"Подчеркну, что это все речь идет о среднегодовом курсе. А вот понять видение НБУ относительно курса на конец года — значительно сложнее, и здесь сильно мешает этот надоедливый ПКН. Из-за него здесь может быть много вариантов", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что ввиду того, как Нацбанк видит монотонное увеличение курса доллара в течение прогнозного периода, наиболее вероятны такие оценки на конец ближайших лет: 40,5, а дальше +8,0% за год, да еще +10,0% за год.

Какой сейчас курс доллара

Нацбанк на 14 февраля повысил официальные курсы иностранных валют до следующего уровня:

доллар — 38,12 грн (+0,23);

евро — 41,12 грн (+0,31).

По данным портала Minfin, в обменниках валюта также растет в цене. Доллар в покупке вырос до 38,30 грн (+0,13), в продаже — 38,42 грн (+0,12). Евровалюта подорожала в покупке до 41,45 грн (+0,05), в продаже — до 41,65 грн (+0,18).

Источник: Минфин

Напомним, в Национальном банке были установлены сроки для обмена "замороженных" на счетах российских и белорусских рублей. Это можно сделать до 31 декабря 2024г.

Также мы писали, что украинские банки в январе 2024 года продали населению рекордный объем валюты. Речь идет как о наличной, так и безналичной.