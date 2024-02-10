Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіст arrow Допомога українському бізнесу — скільки коштів виділяє уряд для підприємців arrow

Допомога українському бізнесу — скільки коштів виділяє уряд для підприємців

10 лютого 2024 13:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Гроші для бізнесу — на що уряд виділяє 40 млрд гривень українським підприємцям
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Уряд України виділяє 40 млрд гривень українським підприємцям у 2024 році. Ці кошти спрямовані на стимулювання економічної активності та допомогу бізнесу.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

Читайте також:

Детальніше про допомогу підприємцям від уряду

За словами прем'єра, на нараді з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, народними депутатами, представниками Офісу Президента була обговорена підготовка нових заходів для підтримки українських виробників.

Денис Шмигаль зауважив, що купівля українських товарів — це робочі місця, податки у бюджет, а отже — посилення армії та внесок кожного в перемогу.

"Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму "єРобота". Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", — зазначив прем’єр-міністр України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні уряд запустив нову програму пільгового кредитування підприємців "Додай енергії твоєму бізнесу". Вона стосується енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Ми також писали про те, що держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.

Денис Шмигаль
Кабінет міністрів
фінансова допомога
гроші
бізнес
Український бізнес
підприємці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі