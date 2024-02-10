Гроші для бізнесу — на що уряд виділяє 40 млрд гривень українським підприємцям

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Уряд України виділяє 40 млрд гривень українським підприємцям у 2024 році. Ці кошти спрямовані на стимулювання економічної активності та допомогу бізнесу.

Про це повідомляє Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

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Детальніше про допомогу підприємцям від уряду

За словами прем'єра, на нараді з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, народними депутатами, представниками Офісу Президента була обговорена підготовка нових заходів для підтримки українських виробників.

Денис Шмигаль зауважив, що купівля українських товарів — це робочі місця, податки у бюджет, а отже — посилення армії та внесок кожного в перемогу.

"Інвестуємо у створення нових МСБ через грантову програму "єРобота". Розширюємо пільгове кредитування. Створюємо нові індустріальні парки. Запускаємо більше проєктів страхування інвестицій від воєнних ризиків. Будуємо нову експортно-орієнтовану економіку", — зазначив прем’єр-міністр України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні уряд запустив нову програму пільгового кредитування підприємців "Додай енергії твоєму бізнесу". Вона стосується енергоефективності та відновлюваної енергетики.

Ми також писали про те, що держава надала українцям грантів за програмою "єРобота" на відкриття та підтримку бізнесу на 7 мільярдів гривень. Гроші отримали більш ніж 13,2 тисячі підприємців.