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Помощь украинскому бизнесу — сколько средств выделяет правительство для предпринимателей

10 февраля 2024 13:01
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Деньги для бизнеса – на что правительство выделяет 40 млрд гривен украинским предпринимателям
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Правительство Украины выделяет 40 млрд гривен украинским предпринимателям в 2024 году. Эти средства направлены на стимулирование экономической активности и помощь бизнесу.

Об этом сообщает Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале.

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Детальнее о помощи предпринимателям от правительства

По словам премьера, на совещании с Министерством экономики, Министерством финансов, народными депутатами, представителями Офиса Президента была обсуждена подготовка новых мер по поддержке украинских производителей.

Денис Шмыгаль отметил, что покупка украинских товаров — это рабочие места, налоги в бюджет, а значит, усиление армии и вклад каждого в победу.

"Инвестируем в создание новых МПБ через грантовую программу "єРобота". Расширяем льготное кредитование. Создаем новые индустриальные парки. Запускаем больше проектов страхования инвестиций от военных рисков. Строим новую экспортно-ориентированную экономику", — отметил премьер-министр Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине правительство запустило новую программу льготного кредитования предпринимателей "Добавь энергии твоему бизнесу". Она относится к энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Мы также писали о том, что государство предоставило украинцам грантов по программе "єРобота" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысячи предпринимателей.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
финансовая помощь
деньги
бизнес
Украинский бизнес
предприниматели

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