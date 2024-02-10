Деньги для бизнеса – на что правительство выделяет 40 млрд гривен украинским предпринимателям

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Правительство Украины выделяет 40 млрд гривен украинским предпринимателям в 2024 году. Эти средства направлены на стимулирование экономической активности и помощь бизнесу.

Об этом сообщает Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграмм-канале.

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Детальнее о помощи предпринимателям от правительства

По словам премьера, на совещании с Министерством экономики, Министерством финансов, народными депутатами, представителями Офиса Президента была обсуждена подготовка новых мер по поддержке украинских производителей.

Денис Шмыгаль отметил, что покупка украинских товаров — это рабочие места, налоги в бюджет, а значит, усиление армии и вклад каждого в победу.

"Инвестируем в создание новых МПБ через грантовую программу "єРобота". Расширяем льготное кредитование. Создаем новые индустриальные парки. Запускаем больше проектов страхования инвестиций от военных рисков. Строим новую экспортно-ориентированную экономику", — отметил премьер-министр Украины.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине правительство запустило новую программу льготного кредитования предпринимателей "Добавь энергии твоему бизнесу". Она относится к энергоэффективности и возобновляемой энергетике.

Мы также писали о том, что государство предоставило украинцам грантов по программе "єРобота" на открытие и поддержку бизнеса на 7 миллиардов гривен. Деньги получили более 13,2 тысячи предпринимателей.