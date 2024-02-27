Допомога ВПО — які зміни чекають на переселенців з 1 березня

Чоловік з документами. Фото: Мукачівська міська рада

На українців чекають зміни у порядку призначення виплат виділеної державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО) з 1 березня 2024 року. Згідно з оновленими правилами, деякі переселенці можуть втратити право на ці виплати.

Про зміни у виплатах переселенцям розповідає РБК-Україна.

Як зміняться виплати ВПО з 1 березня

З 1 березня 2024 року змінюється порядок виплат грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Тільки окремі категорії будуть отримувати виплати від держави у розмірі 2-3 тисяч гривень й надалі, а решті доведеться подати нову заяву. Значну кількість ВПО можуть позбавити допомоги, оскільки критерії призначення стануть більш жорсткими.

Виплати автоматично продовжать ще на пів року таким категоріям ВПО:

пенсіонерам, у яких розмір пенсії не перевищує 9 444 грн;

особам з інвалідністю I чи II групи, дітям з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворим дітям;

дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

Після подання нової заяви з 1 березня зможуть отримувати допомогу такі категорії:

вагітні жінки після 30-го тижня вагітності;

малолітня дитина, яка прибула в нову громаду без супроводу законного представника;

особи, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та /або отримують державну соціальну допомогу (якщо середньомісячний сукупний дохід на одну особу в такій сім’ї не перевищує 9 444 грн);

особи працездатного віку, які не працюють, але зареєструвалися в центрі зайнятості, і при цьому в сім’ї є діти, які відвідують садочки або навчальні заклади;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю I групи, дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, особою, яка досягла 80-річного віку, або за тяжкохворою дитиною.

Додаткова підтримка від держави буде надаватися батькам, які не можуть працювати через догляд за дітьми. Ця допомога доступна сім'ям, у яких загальний дохід на одного члена сім'ї на місяць не перевищує 9 444 гривень і які проживають на території, де тривають або можливі бойові дії. За таких умов заяву на продовження виплат можуть подати:

особи працездатного віку, які не працюють і доглядають за дитиною до 14 років;

родини, у яких виховується троє і більше дітей до 18 років.

Родини, які проживають в умовно безпечних регіонах України, але в цих населених пунктах немає можливості віддати дитину до дитячого садочка, чи навчання у школі відбувається онлайн або в змішаному форматі, також можуть подати заяву та отримувати виплати ще 6 місяців.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть отримати субсидію на комуналку. Це можна оформити в одному з держорганів, або навіть онлайн.

Ми також писали про те, що Пенсійний фонд України попередив про те, що шахраї намагаються виманити у пенсіонерів банківські дані. Для прикриття вони влаштовують "відеоідентифікацію", яку необхідно пройти внутрішньо переміщеним особам (ВПО).