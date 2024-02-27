Помощь ВПЛ — какие изменения ждут переселенцев с 1 марта

Помощь ВПЛ — как изменятся выплаты переселенцам с 1 марта
Украинцев ждут изменения в порядке назначения выплат выделенной государственной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) с 1 марта 2024 года. Согласно обновленным правилам некоторые переселенцы могут потерять право на эти выплаты.
Об изменениях в выплатах переселенцам рассказывает РБК-Украина.
Как изменятся выплаты ВПЛ с 1 марта
С 1 марта 2024 года меняется порядок выплат денежного пособия для внутренне перемещенных лиц. Только отдельные категории будут получать выплаты от государства в размере 2-3 тысяч гривен и дальше, а остальным придется подать новое заявление. Значительное количество ВПЛ могут лишить помощи, поскольку критерии назначения станут более жесткими.
Выплаты автоматически продлят еще на полгода следующим категориям ВПЛ:
- пенсионерам, у которых размер пенсии не превышает 9 444 грн;
- лицам с инвалидностью I или II группы, детям с инвалидностью младше 18 лет, тяжелобольным детям;
- детям-сиротам, лишенным родительской опеки, лицам из их числа в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.
После подачи нового заявления с 1 марта смогут получать помощь следующие категории:
- беременные женщины после 30-й недели беременности;
- малолетний ребенок, прибывший в новую громаду без сопровождения законного представителя;
- лица, утратившие трудоспособность, но не имеющие права на пенсионную выплату и/или получающие государственную социальную помощь (если среднемесячный совокупный доход на одного человека в такой семье не превышает 9 444 грн);
- лица трудоспособного возраста, которые не работают, но зарегистрировались в центре занятости, и при этом в семье есть дети, посещающие сады или учебные заведения;
- лица, ухаживающие за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет, лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, лицом, достигшим 80-летнего возраста, или за тяжелобольным ребенком.
Дополнительная поддержка от государства будет предоставляться родителям, которые не могут работать из-за ухода за детьми. Эта помощь доступна семьям, в которых общий доход на одного члена семьи в месяц не превышает 9 444 гривен и проживающих на территории, где продолжаются или возможны боевые действия.
- лица трудоспособного возраста, не работающие и ухаживающие за ребенком до 14 лет;
- семьи, в которых воспитывается трое и более детей в возрасте до 18 лет.
Семьи, проживающие в условно безопасных регионах Украины, но в этих населенных пунктах нет возможности отдать ребенка в детский сад, обучение в школе происходит онлайн или в смешанном формате, также могут подать заявление и получать выплаты еще 6 месяцев.
Что еще нужно знать
Напомним, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить субсидию на коммуналку. Это можно оформить в одном из госорганов или даже онлайн.
Мы также писали о том, что Пенсионный фонд Украины предупредил о том, что мошенники пытаются выманить у пенсионеров банковские данные. Для прикрытия они устраивают "видеоидентификацию", которую необходимо пройти внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).
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