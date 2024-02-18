Субсидії переселенцям — як ВПО отримати допомогу в Україні у 2024 році

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні можуть отримати субсидію на комуналку. Це можна оформити в одному з держорганів, або навіть онлайн.

Про це повідомляє прессцентр Міністерства соціальної політики України.

Як ВПО отримати субсидію на комуналку

У відомстві зазначили, що отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Щоби отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг, внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:

Сервісного центру Пенсійного фонду України;

Центру надання адміністративних послуг;

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Водночас можна оформити субсидію онлайн за допомогою:

порталу "Дія";

вебпорталу електронних послуг ПФУ;

мобільного застосунку Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії потрібні:

заява про призначення субсидії;

декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом;

паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про статус ВПО.

"Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через Дію", — додали у Мінсоцполітики.

Важливо знати, що субсидія надається за місцем фактичного проживання — укладання договору оренди житла не є обов’язковим.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024 році держава продовжить надавати всі гарантовані види соціальної допомоги громадянам. Зокрема, йдеться про виплати з вагітності та пологів, народження та усиновлення дитини.

Ми також писали, що в Україні планують спростити процедуру призначення пільг на сплату житлово-комунальних послуг для ветеранів. Це дозволить уникнути затримок у вчасному наданні такої допомоги.