Шахраї намагаються виманити у пенсіонерів банківські дані — що потрібно знати

Жінка з ноутбуком. Фото: Data Breach

Пенсійний фонд України попередив про те, що шахраї намагаються виманити у пенсіонерів банківські дані. Для прикриття вони влаштовують "відеоідентифікацію", яку необхідно пройти внутрішньо переміщеним особам (ВПО).

Про це повідомляє пресслужба ПФУ у Facebook.

Як шахраї намагаються ошукати пенсіонерів

У відомстві пояснили, що шахраї представляються працівниками ПФУ та просять у ВПО, які ніби-то проходять "ідентифікацію", їхні банківські реквізити.

"Офіційно заявляємо, що ані для подання заяви на проведення фізичної ідентифікації за допомогою відеоконференцзв’язку, ані для процедури ідентифікації, продовження чи поновлення виплат, уповноважені працівники Фонду не використовують для підтвердження особи пенсіонера інформацію про реквізити банківських карток. Це не передбачено жодним нормативним документом", — написали представники Пенсійного фонду.

У ПФУ наголосили, що якщо з вами вийшли на контакт подібні особи, необхідно звернутися до Національної поліції України.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у Пенсійному фонді України (ПФУ) зробили попередження українцям літнього віку, які є внутрішніми переселенцями та отримують виплати через державний Ощадбанк. Пенсіонери мусять пройти фізичну ідентифікацію.

Ми також писали про те, що індексація пенсій в Україні відбудеться з 1 березня. Відповідне рішення ухвалили у п'ятницю, 23 лютого, на засіданні Кабінету міністрів України, та повідомили, на скільки збільшать пенсійні виплати.