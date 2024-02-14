У Раді запропонували скасувати дозвіл на застосування праці іноземців

Чоловік на співбесіді. Фото: Fizkes

У Верховній Раді України запропонували скасувати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Такі зміни можуть стати першим кроком у процесі оновлення ринку праці.

Про це сказано у законопроєкті № 11006 "Про внесення змін до деяких законів України щодо скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства".

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Деталі законопроєкту

Документ передбачає скасування усіх норм, які пов'язані з дозволом на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Для отримання посвідки на постійне проживання та тимчасове проживання подаватиметься трудовий договір (контракт), гіг-контракт, а для осіб, які мають статус закордонного українця, подається трудовий договір (контракт), гіг-контракт та посвідчення закордонного українця.

Автори законодавчої ініціативи вважають, що завдяки новим змінам можна буде зняти додаткове навантаження на підприємця, а також стимулювати державу переглянути власну міграційну політику.

У пояснювальній записці також сказано, що скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства стане першим кроком у процесі оновлення ринку праці. На сьогодні є достатньою кількість контролюючих органів, які можуть ефективно виконувати свої повноваження для контролю за дотриманням законодавства у сфері щодо легальності перебування іноземних громадян в Україні. Також, достатньою є й кількість законодавчих норм для вирішення більшості проблем, які мав вирішувати дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що ринок праці в Україні почав оживати. В країні продовжує зростати середня заробітна плата, а також збільшилась кількість резюме.

Ми також писали про те, що у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій дали поради, як перевірити майбутнього роботодавця. Без ризиків влаштуватися на роботу вдасться, якщо дотримуватися чотирьох рекомендацій.