В Раде предложили отменить разрешение на применение труда иностранцев

Человек на собеседовании. Фото: Fizkes

В Верховной Раде Украины было предложено отменить разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Такие изменения могут стать первым шагом в процессе обновления рынка труда.

Об этом говорится в законопроекте № 11006 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об отмене разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства".

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Детали законопроекта

Документ предусматривает отмену всех норм, связанных с разрешением на применение труда иностранцев и лиц без гражданства. Для получения вида на постоянное проживание и временное проживание будет подаваться трудовой договор (контракт), гиг-контракт, а для лиц, имеющих статус зарубежного украинца, подается трудовой договор (контракт), гиг-контракт и удостоверение зарубежного украинца.

Авторы законодательной инициативы считают, что благодаря новым изменениям можно будет снять дополнительную нагрузку на предпринимателя, а также стимулировать государство пересмотреть собственную миграционную политику.

В пояснительной записке также говорится, что отмена разрешения на применение труда иностранцев и лиц без гражданства станет первым шагом в процессе обновления рынка труда. На сегодняшний день достаточно контролирующих органов, которые могут эффективно выполнять свои полномочия для контроля за соблюдением законодательства в сфере легальности пребывания иностранных граждан в Украине. Также, достаточно и количество законодательных норм для решения большинства проблем, которые должны решать разрешение на применение труда иностранцев и лиц без гражданства.

Что еще нужно знать

Напомним, что рынок труда в Украине начал оживать. В стране продолжает расти средняя заработная плата, а также увеличилось количество резюме.

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