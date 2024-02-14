Ціни на газ у Європі нижчі, ніж в Україні — скільки коштує у лютому

Працівник Нафтогазу. Фото: gas.ua

У середу, 14 лютого, ціни на природний газ у країнах Європи опустилися до рівня, що значно нижчий, ніж в Україні. Такі дані торгів на нідерландському хабі TTF.

Про це свідчить інформація ICE.

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Ціни на газ у країнах Європи у лютому

Як зазначається, ф’ючерсні ціни на природний газ Front Month (ресурс березня) опустилися нижче €25/MWh. Такий показник досягнуто вперше з початку червня минулого року.

Згідно з цими даними, найнижче значення зафіксували на рівні €24,725/MWh. Показник менший на 2,8% проти рівня на час закриття у вівторок, 13 лютого.

Джерело: ice-dutch-ttf

Вартість газу в Україні

Якщо порівнювати європейські ціни на природний газ з українськими, то вони значно нижчі. Так, у перерахунку вартість "блакитного палива" в Європі становить близько 280 доларів за 1 тисячу кубічних метрів або нижче 13 тисяч за одну тисячу кубометрів (разом з ПДВ).

Як свідчать котирування Natural gas ExPro, ціна на ресурс березня станом на 13 січня дорівнювала 14,25 тисячі гривень за одну тисячу кубометрів (з ПДВ).

З огляду на це, вартість природного газу у Європі нижча на понад 1 тисячу гривень.

За словами експертів, в основному на зниження цін на природний газ впливав низький попит на тлі теплої погоди та чималих запасів у газосховищах.

На середину лютого в європейських ПСГ зберігається 71,6 мільярда кубометрів газу, сховища заповнені на 66,6%. Водночас, за прогнозами, температура повітря в лютому перевищуватиме норму упродовж більшої частини місяця.

Окрім того, падіння цін відбувається через зростання імпорту LNG. За планом, постачання цього тижня сягнуть близько 4 мільярдів кубів. Такий показник є річним максимумом.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні планують оновити тарифи на електричну енергію для однієї з категорій споживачів. Зміни відбудуться з 1 березня 2024 року.

Раніше ми писали, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Поки що його не планують скасовувати, проте все може змінитися лише у 2025 році, тобто після скасування воєнного стану.