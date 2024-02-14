Цены на газ в Европе ниже, чем в Украине — сколько стоит в феврале

Работник Нафтогаза. Фото: gas.ua

В среду, 14 февраля, цены на природный газ в странах Европы опустились до уровня, значительно ниже, чем в Украине. Таковы данные торгов на нидерландском хабе TTF.

Об этом свидетельствует информация ICE.

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Как отмечается, фьючерсные цены на природный газ Front Month (ресурс марта) опустились ниже €25/MWh. Такой показатель достигнут впервые с начала июня прошлого года.

Согласно этим данным, самое низкое значение зафиксировали на уровне €24,725/MWh. Показатель меньше на 2,8% против уровня на момент закрытия торгов во вторник, 13 февраля.

Источник: ice-dutch-ttf

Стоимость газа в Украине

Если сравнивать европейские цены на природный газ с украинскими, то они значительно ниже. Так, в пересчете стоимость "голубого топлива" в Европе составляет около 280 долларов за 1 тысячу кубических метров или ниже 13 тысяч за одну тысячу кубометров (вместе с НДС).

Как свидетельствуют котировки Natural gas ExPro, цена на ресурс марта по состоянию на 13 января была равна 14,25 тысячи гривен за одну тысячу кубометров (с НДС).

Учитывая это, стоимость природного газа в Европе ниже более 1 тысячу гривен.

По словам экспертов, в основном на снижение цен на газ влиял низкий спрос на фоне теплой погоды и немалых запасов в газохранилищах.

По состоянию на середину февраля в европейских ПХГ хранится 71,6 миллиарда кубометров газа, хранилища заполнены на 66,6%. В то же время, по прогнозам, температура воздуха в феврале будет превышать норму в течение большей части месяца.

Кроме того, падение цен происходит в связи с ростом импорта LNG. По плану, поставки на этой неделе составят около 4 миллиардов кубов. Такой показатель является годовым максимумом.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине планируется обновить тарифы на электрическую энергию для одной из категорий потребителей. Изменения произойдут с 1 марта 2024 года.

Ранее мы писали, что в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, но он не касается электроэнергии и холодной воды. Пока его не планируют отменять, однако все может измениться только в 2025 году, то есть после отмены военного положения.