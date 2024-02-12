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Достойная зарплата в Европе — ТОП-10 лучших городов для работы

12 февраля 2024 14:18
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Работа в Европе — десять городов с лучшими условиями труда
Работники завода. Фото: Freepik
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Европейцы назвали лучшие города, где наиболее приемлемы условия работы. В частности, больше всего довольны своей работой жители шести стран.

Такие данные обнародовала Еврокомиссия, сообщает schengenvisainfo.com.

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ТОП-10 самых лучших городов Европы для работы

Как отмечается, в десятку лучших городов попали четыре города Германии, а также три столицы — Берлин, Люксембург и Рейкьявик.

Свое мнение по поводу условий и уровня заработной платы высказали трудоустроенные жители европейских городов. В среднем 74% респондентов заявили, что в целом удовлетворены работой.

ТОП-10 лучших городов:

  • Росток, Германия (85%);
  • Люксембург, Люксембург (84%);
  • Рейкьявик, Исландия (84%);
  • Женева, Швейцария (83%);
  • Дортмунд, Германия (83%);
  • Берлин, Германия (83%);
  • Цюрих, Швейцария (82%);
  • Ольборг, Дания (82%);
  • Мальмё, Швеция (82%);
  • Гамбург, Германия (81%).

На что обращают внимание европейцы

Как свидетельствует опрос, в столицах и крупных европейских городах значительно больше возможностей для трудоустройства граждан, а также более выгодные условия труда, в частности, что касается заработной платы. Благодаря этому благосостояние жителей становится стабильным, а рынок труда более привлекательным для граждан.

Об удовлетворенности работой во всех аспектах рассказали люди в Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии, а вот за Грецию, Италию, Венгрию и Испанию высказались хуже всего.

"Рост городских рынков труда способствует тому, что люди находят работу, которая им действительно нравится, что потенциально объясняет незначительные различия между городами и неизменно более высокие показатели удовлетворенности в городских районах по сравнению с сельскими регионами", — говорится в докладе.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году на украинском рынке труда самый большой спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.

Раньше мы писали, что рынок труда в Украине начал оживать. В стране продолжает расти средняя заработная плата, а также количество резюме.

зарплаты
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