Работа в Европе — десять городов с лучшими условиями труда

Достойная зарплата в Европе — ТОП-10 лучших городов для работы
Европейцы назвали лучшие города, где наиболее приемлемы условия работы. В частности, больше всего довольны своей работой жители шести стран.
Такие данные обнародовала Еврокомиссия, сообщает schengenvisainfo.com.
ТОП-10 самых лучших городов Европы для работы
Как отмечается, в десятку лучших городов попали четыре города Германии, а также три столицы — Берлин, Люксембург и Рейкьявик.
Свое мнение по поводу условий и уровня заработной платы высказали трудоустроенные жители европейских городов. В среднем 74% респондентов заявили, что в целом удовлетворены работой.
ТОП-10 лучших городов:
- Росток, Германия (85%);
- Люксембург, Люксембург (84%);
- Рейкьявик, Исландия (84%);
- Женева, Швейцария (83%);
- Дортмунд, Германия (83%);
- Берлин, Германия (83%);
- Цюрих, Швейцария (82%);
- Ольборг, Дания (82%);
- Мальмё, Швеция (82%);
- Гамбург, Германия (81%).
На что обращают внимание европейцы
Как свидетельствует опрос, в столицах и крупных европейских городах значительно больше возможностей для трудоустройства граждан, а также более выгодные условия труда, в частности, что касается заработной платы. Благодаря этому благосостояние жителей становится стабильным, а рынок труда более привлекательным для граждан.
Об удовлетворенности работой во всех аспектах рассказали люди в Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии, а вот за Грецию, Италию, Венгрию и Испанию высказались хуже всего.
"Рост городских рынков труда способствует тому, что люди находят работу, которая им действительно нравится, что потенциально объясняет незначительные различия между городами и неизменно более высокие показатели удовлетворенности в городских районах по сравнению с сельскими регионами", — говорится в докладе.
Что еще стоит знать
Напомним, в 2024 году на украинском рынке труда самый большой спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.
Раньше мы писали, что рынок труда в Украине начал оживать. В стране продолжает расти средняя заработная плата, а также количество резюме.
Читайте Новини.LIVE!