Работа в Европе — десять городов с лучшими условиями труда

Работники завода. Фото: Freepik

Европейцы назвали лучшие города, где наиболее приемлемы условия работы. В частности, больше всего довольны своей работой жители шести стран.

Такие данные обнародовала Еврокомиссия, сообщает schengenvisainfo.com.

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ТОП-10 самых лучших городов Европы для работы

Как отмечается, в десятку лучших городов попали четыре города Германии, а также три столицы — Берлин, Люксембург и Рейкьявик.

Свое мнение по поводу условий и уровня заработной платы высказали трудоустроенные жители европейских городов. В среднем 74% респондентов заявили, что в целом удовлетворены работой.

ТОП-10 лучших городов:

Росток, Германия (85%);

Люксембург, Люксембург (84%);

Рейкьявик, Исландия (84%);

Женева, Швейцария (83%);

Дортмунд, Германия (83%);

Берлин, Германия (83%);

Цюрих, Швейцария (82%);

Ольборг, Дания (82%);

Мальмё, Швеция (82%);

Гамбург, Германия (81%).

На что обращают внимание европейцы

Как свидетельствует опрос, в столицах и крупных европейских городах значительно больше возможностей для трудоустройства граждан, а также более выгодные условия труда, в частности, что касается заработной платы. Благодаря этому благосостояние жителей становится стабильным, а рынок труда более привлекательным для граждан.

Об удовлетворенности работой во всех аспектах рассказали люди в Германии, Швейцарии, Дании, Австрии, Чехии и Словакии, а вот за Грецию, Италию, Венгрию и Испанию высказались хуже всего.

"Рост городских рынков труда способствует тому, что люди находят работу, которая им действительно нравится, что потенциально объясняет незначительные различия между городами и неизменно более высокие показатели удовлетворенности в городских районах по сравнению с сельскими регионами", — говорится в докладе.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году на украинском рынке труда самый большой спрос будет наблюдаться на рабочие специальности в промышленности и строительстве. Из-за мобилизации в стране станут более востребованы женщины.

Раньше мы писали, что рынок труда в Украине начал оживать. В стране продолжает расти средняя заработная плата, а также количество резюме.