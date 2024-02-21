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Гривня в Україні рекордно просіла — новий курс валют

21 лютого 2024 21:23
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 22 лютого — долар продовжує сягати нових максимумів
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара на готівковому ринку знову серйозно зріс за добу. За рішенням Національного банку України (НБУ), офіційний курс на 22 лютого також встановили на нових рекордних показниках.

Такі дані опубліковані на сайті Нацбанку та моніторингових порталах.

Курс долара, євро та злотого

За інформацією НБУ, на четвер встановлені такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 38,62 грн (+0,15);
  • євро — 41,72 грн (+0,18);
  • злотий — 9,67 грн (+0,06).

Курс валют у банках

Як зазначає сайт Kurs, валюта продовжує дорожчати на готівковому ринку. Долар купують за 38,39 грн (+0,17), продають — за 38,91 грн (+0,12). Євро коштує у купівлі — 41,39 грн (+0,25), у продажу — 42,15 грн (+0,21).

ПриватБанк після вчорашнього підвищення не змінював курс. Становить у купівлі 38,20 грн, у продажу — до 38,80 грн. Райффайзенбанк  підвищив у купівлі до 38,30 грн (+0,25), 38,79 грн (+0,00) — у продажу не змінив. У державному Ощадбанку курс у купівлі та продажу становить — 38,30 грн (+0,10) та 38,90 грн (+0,10) відповідно.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За інформацією порталу Minfin, в обмінниках валюта теж дорожчає. Долар купують за 38,70 грн (+0,10), продають — за 38,82 грн (+0,17). Євровалюту купують за 41,90 грн (+0,15), продають за 42,20 грн (+0,20).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, Національний банк розповів про зміни в умовах купівлі валюти бізнесом. Відповідні зміни запрацюють з 21 лютого 2024 року за низкою напрямів.

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