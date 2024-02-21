Правила купівлі валюти для бізнесу — НБУ оголосив про зміни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Національний банк України (НБУ) розповів про зміни в умовах купівлі валюти бізнесом. Відповідні зміни запрацюють з 21 лютого 2024 року за низкою напрямів.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку України.

Які валютні обмеження запровадив НБУ

З 21 лютого під час купівлі бізнесом валюти банки братимуть до уваги не лише кошти в іноземній валюті, розміщені на поточних і депозитних рахунках клієнта, а й інформацію про незавершені валютні операції клієнта з банками на умовах "своп", за якими здійснено першу частину операції (з продажу клієнтом іноземної валюти банку).

З цією метою на дату купівлі іноземної валюти юридичним особам треба буде надавати банку інформацію про продану ними іноземну валюту за першою частиною валютних операцій на умовах "своп" (валюта, строк операції) за незавершеними угодами з банками. Інформація надаватиметься додатково, разом з інформацією про наявні кошти в іноземній валюті на поточних і депозитних рахунках.

НБУ також уточнив особливості валютного нагляду з боку банків за граничними строками розрахунків за експортними операціями.

"Наразі діє норма, відповідно до якої банки можуть завершити валютний нагляд за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за експортними операціями після зарахування на поточний рахунок резидента в банку грошових коштів, що надійшли від нерезидента за товар, якщо ці кошти переказувалися з-за кордону", — розповіли в Нацбанку.

З 21 лютого українські банки зможуть завершити валютний нагляд за відповідними операціями лише за умови, якщо кошти від нерезидента надійшли в іноземній валюті. Водночас перекази у гривнях не будуть підставою для завершення валютного нагляду банком.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Національний банк України (НБУ) розробив стратегію валютної лібералізації, а також курсової гнучкості на вимогу Міжнародного валютного фонду (МВФ). Тепер стратегію мають погодити з фондом.

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