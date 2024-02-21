Курс валют на 22 февраля — доллар продолжает достигать новых максимумов

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара на наличном рынке снова серьезно вырос за сутки. По решению Национального банка Украины (НБУ), официальный курс на 22 февраля также установили на новых рекордных показателях.

Такие данные опубликованы на сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

Курс доллара, евро и злотого

По информации НБУ, на четверг установлены следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,62 грн (+0,15);

евро — 41,72 грн (+0,18);

злотый — 9,67 грн (+0,06).

Курс валют в банках

Как отмечает сайт Kurs, валюта продолжает дорожать на наличном рынке. Доллар покупают за 38,39 грн (+0,17), продают — за 38,91 грн (+0,12). Евро стоит в покупке — 41,39 грн (+0,25), в продаже — 42,15 грн (+0,21).

ПриватБанк после вчерашнего повышения не менял курс. Составляет в покупке 38,20 грн, в продаже — до 38,80 грн. Райффайзенбанк повысил в покупке до 38,30 грн (+0,25), 38,79 грн (+0,00) — в продаже не изменил. В государственном Ощадбанке курс в покупке и продаже составляет — 38,30 грн (+0,10) и 38,90 грн (+0,10) соответственно.

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По информации портала Minfin, в обменниках валюта тоже дорожает. Доллар покупают за 38,70 грн (+0,10), продают — за 38,82 грн (+0,17). Евровалюту покупают за 41,90 грн (+0,15), продают за 42,20 грн (+0,20).

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Напомним, что Национальный банк рассказал об изменениях в условиях покупки валюты бизнесом. Соответствующие изменения заработают с 21 февраля 2024 по ряду направлений.